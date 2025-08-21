Ustioni per il pensionato 

La buona notizia innanzitutto: Marcellino Troncia, il pensionato di sessantanove anni di Uta investito da una fiammata mentre puliva una stufa nella sua abitazione di via Stazione sta meglio, è vigile, si alimenta autonomamente nel reparto Grandi ustionati dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Non è morto come invece abbiamo erroneamente scritto nel giornale ieri in edicola.

Poi le scuse sentite che la redazione del nostro giornale rivolge allo stesso pensionato, ai familiari e ai lettori. Per un’errata interpretazione di una informazione arrivata durante la notte tra martedì e ieri, mentre il giornale stava per andare in stampa, abbiamo pubblicato una notizia errata, fortunatamente errata: Marcellino Troncia non è morto dopo il ricovero a Sassari come riportato ieri, anzi, è l’esatto contrario, le sue condizioni stanno migliorando, grazie alla sua forte tempra, al sollecito intervento dei familiari che erano presenti al momento dell’incidente e alle cure che sta ricevendo al Santissima Annunziata.

Oggi il pensionato verrà sottoposto a un intervento chirurgico. I familiari ieri sui social hanno chiesto aiuto: servono donatori di sangue.

L’incidente

Marcellino Troncia martedì pomeriggio stava effettuando la manutenzione a una stufa quando una fiammata l’ha raggiunto al corpo: è rimasto ustionato per il 40 per cento del corpo dalla vita in giù. I soccorsi del 118, un’ambulanza medicalizzata arrivata da Cagliari a sirene spiegate, sono stati tempestivi grazie all’immediato allarme lanciato dalla moglie e da un figlio.

I soccorsi

Una volta arrivato all’ospedale Brotzu di Cagliari, i medici hanno disposto il trasferimento in elicottero nell’unico centro altamente specializzato nella cura dei grandi ustionati in Sardegna, quello dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Le sue condizioni al momento del ricovero sono sembrate gravi, ma già durante la notte sono migliorate. Marcellino Troncia non ha mai perso conoscenza e ieri si è alimentato autonomamente, assistito dal personale dell’ospedale e turritano e sostenuto psicologicamente dai suoi familiari.

