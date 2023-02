Ustioni, la scoperta del bioingegnere cagliaritano 

«La maggior parte dei colleghi avevano scelto esperienze nei pronto soccorso, io, per caso, attraverso un gruppo Facebook di medici italiani che volevano fare esperienza all’estero, ho trovato il laboratorio della Columbia University di New York. Ho fatto così un’esperienza di tre mesi nel laboratorio della professoressa Angela Christiano nel dipartimento di dermatologia. In quel periodo ho appreso le tecniche base della ricerca scientifica e, ho collaborato a un progetto su un modello in vitro di psoriasi sul quale ho basato la mia tesi di laurea».

Fin da piccolo, quando accompagnava la mamma nella farmacia di famiglia, si divertiva a creare pozioni nel piccolo laboratorio che, in un piccolo angolo nascosto, si era creato. Lì mischiava e frugava le creme, particolarmente incuriosito dal loro composto. Alberto Pappalardo, 29 anni, dopo la maturità classica al liceo Dettori e una laurea in medicina e chirurgia all’Università di Cagliari, ha portato la sua passione per la ricerca fin oltre Oceano. Oggi, infatti, fa parte del team di bioingegneri della Columbia University di New York che ha studiato una nuova tecnologia in grado di aiutare a guarire ustioni e altri danni a parti del corpo complesse con meno traumi e cicatrici.

Da Cagliari a New York

«Dopo aver fatto il quarto anno in Polonia con l’Erasmus e diversi tirocini, ho capito cosa non avrei voluto fare», racconta il giovane ricercatore, «poi nella mia strada ho avuto la fortuna di entrare nel reparto di dermatologia al San Giovanni di Dio: la passione che avevo da bambino è riesplosa». Qui ha lavorato con la professoressa Caterina Ferreli e la dottoressa Roberta Satta. «Sono state due eccellenti docenti in reparto. La Ferreli mi ha subito supportato con molto entusiasmo quando le ho parlato del progetto Globus e della possibilità di fare un’esperienza di laboratorio all’estero».

Nel 2017, infatti, al sesto anno di università, Alberto Pappalardo ha vinto una borsa di studio tramite il Globus placement, un programma di scambio dell’Università di Cagliari che promuove la mobilità studentesca in ambito extraeuropeo e consente di trascorrere un periodo di studio o tirocinio in università straniere non europee. Ed è grazie a questo che, il ventinovenne cagliaritano, inizia la sua esperienza nella Grande Mela.

«La maggior parte dei colleghi avevano scelto esperienze nei pronto soccorso, io, per caso, attraverso un gruppo Facebook di medici italiani che volevano fare esperienza all’estero, ho trovato il laboratorio della Columbia University di New York. Ho fatto così un’esperienza di tre mesi nel laboratorio della professoressa Angela Christiano nel dipartimento di dermatologia. In quel periodo ho appreso le tecniche base della ricerca scientifica e, ho collaborato a un progetto su un modello in vitro di psoriasi sul quale ho basato la mia tesi di laurea».

Le esperienze all’estero

Tornato in Sardegna, Alberto, prima si laurea in medicina e chirurgia, poi viaggia per diversi mesi nei Paesi dell’Asia, e dopo aver conseguito l'abilitazione alla professione, riinizia a frequentare il reparto di dermatologia della dottoressa Satta.

«Alla Columbia avevo fatto una buona impressione ai capi del dipartimento, sono stati loro a richiamarmi e così nel 2019, valigia in mano, sono tornato a New York. Lavoro da ormai tre anni nei laboratori di Angela Christiano ed Erbil Abaci come postdoctoral scientist, una sorta di borsista post dottorato, e mi occupo di bioingegneria della cute e di malattie infiammatorie cutanee».

La ricerca del team di Erbil Abaci è stata anche pubblicata su Science Advances. «Abbiamo generato con successo una nuova pelle a forma di mano umana, risultata anche più resistente degli innesti cutanei ingegnerizzati standard e trovato un modo per far crescere la pelle in forme complesse come quella della mano, che potrebbe portare alla svolta proprio nel campo dei trapianti». La pelle è realizzata in forme tridimensionali che renderanno più facile coprire parti del corpo di forma irregolare, come mani o forse il viso. «Ora sto bene qui, un domani vorrei conseguire la specializzazione in dermatologia per poi proseguire la carriera di physician-scientist e, perché no, un giorno avere il mio laboratorio: a Cagliari o New York? Ancora non lo so».

