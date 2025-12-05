Ustioni fatali, morto il sessantenne  

È morto dopo una lunga corsa contro il tempo, iniziata quando le fiamme hanno trasformato la sua abitazione in una trappola di fumo e calore. Francesco Antonio Ladu, 61 anni, non ce l’ha fatta: è spirato nelle prime ore di ieri al Centro ustionati di Sassari, dove era stato trasferito in condizioni disperate dopo l’incendio divampato nel tardo pomeriggio di mercoledì nella sua casa, una delle abitazioni popolari del cosiddetto Trenino in via Martiri della Libertà, una zona segnata da tempo da forte disagio sociale.

La tragedia

L’allarme poco prima delle 18 grazie ai vicini, che hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Quando i vigili del fuoco hanno forzato l’ingresso si sono trovati davanti una scena devastante: ambienti in forte disordine, oggetti e suppellettili sparsi ovunque, anche bottiglie di vino e rifiuti, e una stufetta elettrica ancora accesa, posizionata pericolosamente vicino al materasso appoggiato sul pavimento. Secondo i primi rilievi, Ladu si trovava quasi certamente in un’altra stanza quando la stufetta ha innescato il rogo. Solo quando il fumo ha invaso l’appartamento si sarebbe accorto dell’incendio e avrebbe tentato di raggiungere l’uscita, senza riuscirci. Quando i soccorritori lo hanno raggiunto era ancora cosciente, nonostante ustioni gravissime al volto, al torace e su gran parte del corpo. Dopo le prime cure è stato trasportato al Pronto soccorso di Nuoro e poi d’urgenza a Sassari. Nella notte la situazione è precipitata. Oggi, alle 15.30, nella chiesa San Francesco i funerali.

L’assessore

Sulla tragedia è intervenuto l’assessore ai Servizi sociali, Adriano Catte, che ha spiegato come Ladu fosse seguito da tempo dai servizi comunali, pur con enormi difficoltà legate alla sua chiusura e al rifiuto di ricevere aiuto. L’assessore ha sottolineato che «le circostanze erano numerose e complesse e i servizi erano già attivi sulla situazione», ma l’uomo non permetteva agli operatori di accedere alla sua abitazione, rendendo impossibile costruire un percorso di sostegno stabile. «Nonostante i tanti tentativi, non voleva essere aiutato. C’era una chiusura forte anche nei confronti dei familiari. L’assistente sociale era riuscita a entrare raramente, e quando è stato necessario attivare interventi che prevedevano l’accesso alla casa lui li ha sempre rifiutati». L’assessore esprime grande rammarico: «Ci si chiede se si potesse fare di più, ma gli strumenti sono stati tutti attivati».

Una scia di tragedie

La morte di Ladu si inserisce in una serie di roghi domestici che hanno funestato Nuoro. A gennaio 2023, in via Catte, morì asfissiato il pensionato Giampiero Cancedda, 74 anni, intrappolato nell’abitazione in fiamme. A dicembre un incendio uccise Sergio Nardelli, 49 anni, disabile, sorpreso in casa dalle fiamme. Il primo gennaio 2024, un rogo in via Einaudi aveva ferito gravemente una coppia di infermieri. Lo scorso febbraio madre e la figlia riuscirono a mettersi in salvo: la loro abitazione di via Sassari fu avvolta dalle fiamme.

