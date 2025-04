Ustionato trasferito a Sassari 

Maurizio Lai è stato trasferito al Centro grandi ustioni dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il trentenne meccanico di Gairo è rimasto ferito martedì sera, durante un incendio divampato nel garage di un’abitazione in via Eleonora d’Arborea. In un primo momento, senza attendere l’arrivo dell’ambulanza, l’uomo è stato accompagnato in auto al Pronto soccorso del Nostra Signora della Mercede di Lanusei ma, in virtù delle ferite riportate, il personale sanitario ha ritenuto doveroso organizzare il trasferimento nella struttura regionale più adeguata al trattamento delle ustioni. Nell’inferno di fuoco, Lai ha pure inalato i fumi della combustione. Le sue condizioni sono stabili. Il meccanico era intervenuto per soffocare le fiamme divampate intorno alle 19, ma il tentativo si è rivelato vano. Le operazioni di spegnimento e bonifica del sito coinvolto, di cui si sono occupati i vigili del fuoco di Lanusei e di Tortolì alla presenza del funzionario di guardia, si sono protratte fino alle 21.30. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Jerzu che, insieme al personale del 115, dovranno accertare le esatte cause che hanno originato il rogo. (ro. se.)

