Ustionato dal rogo in cucina 

La pentola era sul fuoco per lui, il cane tornato dal vuoto. Quando Davide Puccioni è rientrato dal bar, la pentola con la carne si era incendiata. D’istinto ha preso un secchio d’acqua e l’ha lanciato sulle fiamme e il fuoco lo ha investito. Dopo l’incidente sono arrivati i soccorsi dei familiari che l’hanno portato dalla guardia medica, poi l’ambulanza l’ha accompagnato sull’elisuperficie dei vigili del fuoco di Lanusei. A mezzanotte il rumore che conosceva già, quello dell’elicottero, ma stavolta non per il cane. Echo Lima 1 lo ha preso e lo ha portato a Sassari: il 52enne di Triei è ricoverato nel reparto Grandi ustioni. Ha riportato lesioni alle mani e al volto.

L’incidente

Il cacciatore aveva messo sui fornelli accesi la pentola con la carne. Era la cena per il cane. Doveva festeggiare il ritorno a casa del segugio dopo nove giorni aggrappato a una cengia di roccia, a strapiombo sul vuoto, nelle campagne di Triei, a sud-ovest di Bau Nuraxi. Nove giorni senza acqua né cibo, da quando il 4 ottobre aveva inseguito i mufloni ed era finito in una scarpata. Poi, intorno alle 20 di giovedì, è uscito dalla sua casa di via Marronai. È andato al bar della piazza, a vedere la partita del Milan. Quando è rientrato, la cucina era un inferno. Nel tentativo di spegnere le fiamme con un secchio d’acqua, è stato investito dal fuoco. I familiari si sono precipitati nell’abitazione per soccorrere l’uomo. L’hanno accompagnato all’ambulatorio della guardia medica che, alla luce delle condizioni, ha ritenuto opportuno chiamare l’ambulanza d’urgenza per trasportarlo a Lanusei dove, nel frattempo, alle 23.40, era atterrato l’elicottero dell’Areus allertato dalla centrale operativa di Sassari.

I soccorsi

Davide Puccioni aveva appena riavuto il suo cane dal vuoto. Voleva solo rimetterlo in forze, dopo oltre una settimana a digiuno. Prima dell’intervento salvifico dei vigili del fuoco di Tortolì, per raggiungere il segugio si era sollevato in volo anche l’elicottero del 115. Un altro elicottero, quello dell’Areus arrivato da Olbia, giovedì notte ha soccorso il padrone del cane. Che dal letto dell’ospedale di Sassari, ieri pomeriggio, ha rassicurato tutti: «Mi è andata bene».

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