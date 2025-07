Ustionato con la fiamma ossidrica 

Un lavoro di routine, per la coibentazione di una casa a Villasimius. C’era da rifinire solo un intervento su un balcone. Ieri mattina per fare questo lavoro si è recato proprio il titolare dell’azienda. Sandro Cocco, 65 anni di Settimo San Pietro, da almeno 50 anni specializzato nel settore della coibentazione, ha iniziato questo intervento insieme a un operaio, suo dipendente, spargendo la membrana bituminosa ed accendendo poi il cannello della fiamma ossidrica per fissarla sul pavimento.

L’incidente

L’imprevedibile, poco dopo: l’imprenditore, colpito forse da un malore, potrebbe aver perso il controllo del cannello con la fiamma che lo ha investito sul volto. Sono stati momenti drammatici. Cocco è stato subito soccorso dall’operaio. L’allarme è stato immediato con l’arrivo di una ambulanza del 118 e quindi dell’elisoccorso che ha trasportato il ferito al centro per grandi ustionati dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari dove ha ricevuto le prime cure prima del ricovero nel reparto per grandi ustionati dove ha ricevuto le prime cure. Sandro Cocco è arrivato in codice rosso per dinamica con ustioni di terzo grado. L’uomo era cosciente, qualche ora più tardi dall’ospedale i medici sassaresi confermano che le sue condizioni restano gravi.

L’indagine

Sul posto, a Villasimius, sono intervenuti i carabinieri dello Spresal, della stazione di Villasimius e della Compagnia di San Vito per l’avvio delle indagini. La tesi più seguita sarebbe quella di un improvviso malore: la fiamma del cannello purtroppo ha raggiunto Sandro Cocco al volto e ad una gamba, provocandogli le ustioni.

Insomma, una fatalità. Sandro Cocco conosce benissimo il suo lavoro ed i pericoli. Negli ultimi anni si è occupato soprattutto della sicurezza dei suoi cantieri. Sempre presente. Ha iniziato a lavorare in questo settore sin da ragazzo, almeno 50 anni fa, mettendo su, con un familiare, una delle aziende più conosciute in Sardegna nel settore della coibentazione. Con lavori in tutte le parti dell’isola, in villaggi turistici del nord e del sud Sardegna, nelle scuole, nelle chiese, in case private. Come quella di Villasimius teatro ieri del grave incidente.

RIPRODUZIONE RISERVATA