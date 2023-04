Ustionata nella casa in fiamme 

Il gas ha saturato la stanza ed è bastata una scintilla, forse solo l’accensione di una lampada o di un fiammifero, a causare una tremenda esplosione che ha investito la padrona di casa. Poi l’incendio che ha fatto temere il peggio. Si sono vissuti momenti di grande apprensione, nel tardo pomeriggio di ieri a Iglesias, nel palazzo in cui vive Graziella Lorefice, insegnante in pensione di 89 anni, che da ieri sera è ricoverata nel centro Grandi ustioni di Sassari.

L’allarme

L’anziana vive al secondo piano di un palazzo di cinque e, per ragioni ancora da chiarire, nel suo appartamento si sarebbe verificata la perdita di gas che ha poi causato l’incendio. Erano passate da poco le 17 quando i vicini hanno avvertito l’esplosione e hanno poi visto uscire una nube di dalle finestre dove i vetri avevano ceduto. L’allarme è scattato immediatamente e dal distaccamento locale dei vigili del fuoco sono partiti i mezzi antincendio a sirene spiegate. Una chiamata al 118 ha fatto scattare il piano per le maxi-emergenze: in quel momento, infatti, non era possibile sapere quanti fossero i feriti e le loro eventuali condizioni così sul posto sono state inviate due ambulanze di base, una medicalizzata e da Cagliari è decollato l’elicottero di Areus.

I soccorsi

L’anziana donna, quando è stata raggiunta. era a terra: aveva riportato numerose ustioni ma non aveva perso conoscenza. È stata caricata nell’ambulanza che l’ha condotta sino all’elicottero di Areus. Non era in pericolo di vita ma i medici hanno stabilito che la gravità delle ustioni riportate rendeva necessario un immediato trasferimento al centro Grandi ustioni di Sassari. Nel frattempo i soccorritori si sono occupati degli altri abitanti del palazzo alcuni dei quali sono stati trattati sul posto per un principio di intossicazione da fumo. L’ambulanza ha poi preso in carico un’altra donna che vive nel palazzo che, a causa di una caduta (non è ben chiaro se sia avvenuta nelle fasi concitate dell’incendio o se si sia trattato di un incidente estraneo al precedente), ha subìto una frattura al femore. L’ambulanza l’ha accompagnata al Pronto soccorso di Carbonia.