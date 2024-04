Ustionata nel rogo sotto casa 

Ieri mattina si è rischiata la tragedia al Poetto: nell’incendio scoppiato nel cortile di una palazzina, tra via Gorgona e via Lungo Saline, una 83enne ha riportato delle ustioni alle mani e in altre parti del corpo. E solo il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme raggiungessero alcuni alberi vicini, con il rischio che il rogo diventasse più grande e difficile da domare. Cosa abbia fatto scoppiare l’incendio e perché nello spiazzo sotto i balconi ci fossero cumuli di materiali vari sono domande a cui dovranno dare una risposta vigili del fuoco e agenti della Polizia Locale con le loro indagini.

I soccorsi

L’emergenza è scattata verso le 10 di ieri. Chi è passato in auto in via Lungo Saline ha notato del fumo proveniente dal cortile di una palazzina a due piani. E anche dallo stesso edificio c’è chi ha dato l’allarme. In pochi istanti sono arrivati i mezzi dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Nella zona c’era anche un’anziana: probabilmente nel tentativo di spegnere l’incendio, si è provocata delle ustioni alle mani e in altre parti del corpo. I soccorritori del 118, intervenuti con un’ambulanza, hanno medicato la donna ma è stato necessario accompagnarla in ospedale al Brotzu. È stata ricoverata nel reparto di chirurgia d’urgenza. I medici le hanno assegnato 21 giorni di prognosi. Per fortuna le ustioni sono state superficiali.

I dubbi

Vista la presenza di molte masserizie (e pezzi di legno), il rogo avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. Il pronto intervento dei vigili del fuoco è stato decisivo per ridurre al minimo i danni. Nel cortile c’era anche un vecchio scooter e oggetti di ogni tipo. Soprattutto si è corso il rischio che le fiamme aggredissero gli alberi e le aiuole, arrivando così anche al resto dello stabile. In questo caso sarebbe stato molto più difficile gestire il rogo. Cosa abbia provocato l’incendio non è stato ancora chiarito del tutto. Secondo i primi rilievi si sarebbe trattato di un fatto non accidentale. Qualcuno ha dato fuoco a una parte degli oggetti perdendo poi il controllo del rogo? Oppure è stato un il gesto di qualcuno, stanco della presenza di tutta quella roba?

Le verifiche

Gli agenti della Municipale hanno avviato gli accertamenti sulla situazione in cui vive l’anziana, per capire se siano necessarie delle ulteriori verifiche anche da parte dei servizi sociali. Tra le ipotesi prese in considerazione, e in fase di verifica, anche quella che il cortile venisse utilizzato per accumulare oggetti, e rifiuti, di vario tipo. Senza pensare alle possibili conseguenze in caso di incendio, come accaduto ieri mattina. (m. v.)

