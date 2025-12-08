VaiOnline
Villaputzu.
09 dicembre 2025 alle 00:18

Ustionata mentre accende il caminetto 

Una donna di 67 anni trasportata a Sassari con l’elisoccorso del 118 

Tragedia sfiorata in una abitazione della via Verdi a Villaputzu: una donna di 67 anni, Maria Pendino, di origini siciliane, da tempo residente nel paese del Sarrabus, è rimasta ustionata mentre accendeva il fuoco nel camino di casa. Le fiamme l’hanno raggiunta in diverse parti del corpo, in particolare al volto e alle mani. Nell’ospedale San Marcellino di Muravera i sanitari hanno optato per il suo trasferimento in elicottero al Centro grandi ustionati di Sassari. Il velivolo immediatamente decollato da Olbia, è arrivato a Muravera, e poi è partito verso l’ospedale Santissima Annunziata di Sassari dove la pensionata è stata visitata e poi ricoverata, trattenuta in osservazione.

I soccorsi

Le condizioni della donna per fortuna non sarebbero gravi anche se alcune ustioni sarebbero risultate profonde: in ospedale è arrivata cosciente: non correrebbe insomma pericolo di vita. A soccorrerla è stato il marito che si è rivolto al 118 con l’ambulanza che ha trasferito la donna al vicino ospedale di Muravera: al Pronto soccorso, le prime visite con i sanitari di turno che hanno optato per il trasferimento della paziente a Sassari.

Secondo le prime indiscrezioni, la pensionata nata in provincia di Agrigento avrebbe deciso di accendere il fuoco per ripararsi dal freddo. Nel caminetto c’erano ancora le braci sotto la cenere: la donna sentiva il freddo ed ha pensato di “rianimare” le fiamme con un po’ di legna: ha preso una bottiglia di alcol, lo ha sparso nel camino e le fiamme si sono subito sprigionate raggiungendola alla mano con la quale teneva ancora l’alcol: il fuoco l’ha così raggiunta anche al volto e in altre parti del corpo.

L’incidente

Sono stati momenti di comprensibile paura, il marito della pensionata ha chiesto il soccorso dei sanitari del 118. Quindi l’arrivo dell’ambulanza e il trasferimento al vicino ospedale San Marcellino di Muravera dove ha ricevuto le prime visite al Pronto soccorso. Quindi la decisione del suo trasferimento a Sassari, le nuove visite e il ricovero per le necessarie cure del caso.

