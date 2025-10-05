Ustionata in casa, muore dopo 15 giorni 

Nuovo grave lutto a Monserrato: non ce l’ha fatta Maria Franca Murtas, la donna di 83 anni che il 19 settembre era rimasta ustionata in seguito a un incidente domestico nella sua casa in via Rubicone.

Il dramma

L’anziana era ricoverata da quindici giorni al Centro grandi ustioni dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dov’era stata portata con l’elisoccorso dopo aver ricevuto le prime cure al Policlinico. Le sue condizioni erano apparse subito serie, ma inizialmente Murtas non era considerata in pericolo di vita. Negli ultimi giorni il suo stato di salute si è però aggravato, fino sabato sera, quando il suo cuore ha smesso di battere. Stretti nel dolore, i familiari più stretti si sono recati immediatamente a Sassari. L’anziana lascia il marito, Aldo Spiga, e cinque figli, Raffaele, Nicola, Giulia, Manuela e Simona. Troppo fresca, la ferita, per rilasciare commenti in questo momento. Luogo e data del funerale potrebbero essere annunciati oggi.

L’incidente

Murtas era stata investita da una fiammata che le aveva provocato ustioni al busto e alle braccia, mentre si trovava in cucina, ai fornelli. A causarla era stata una fuga di gas, che aveva portato anche allo scoppio di una bombola, il cui boato era stato sentito in tutto il quartiere. Allertati dai vicini di casa, sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e il personale del 118 per prestare le prime cure. Alla donna era stato assegnato un codice rosso ma non sembrava in condizioni disperate. Da quel momento era cominciato il ricovero. Pur essendo chiaro che la degenza sarebbe stata lunga, le prime risposte alle cure lasciavano filtrare ottimismo. Nel frattempo, nell’edificio in via Rubicone si procedeva alla bonifica delle stanze interessate dall’incendio. Alla donna, molto conosciuta in città, erano immediatamente arrivati tantissimi auguri di pronta guarigione da amici e conoscenti.

Il dolore

Ieri, una volta trapelata la notizia, è giunto anche un messaggio di vicinanza alla famiglia da parte del Comune. «Il sindaco Tomaso Locci e il vicesindaco Saverio De Roma, a nome proprio e dell’amministrazione, esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa della signora Maria Franca Murtas», la nota divulgata. «La notizia della perdita ha suscitato commozione e profondo dolore nell'intera comunità. La signora Maria Franca era una figura stimata, e la sua assenza lascia un vuoto significativo. In questo momento di lutto, ci uniamo al dolore dei familiari, dei parenti e di tutti i congiunti, porgendo le più sentite condoglianze».

L’altra tragedia

Una tragedia che arriva a poco più di due settimane dalla morte di Luigi Atzeni, anche lui deceduto al Santissima Annunziata di Sassari a seguito di gravi ustioni. L'uomo, che aveva 72 anni, era rimasto ferito il 16 agosto nel tentativo di spegnere un incendio divampato nella terrazza della sua abitazione, in via Casteldoria. Due vicende simili, dall’esito tragico.

