Ustina Dubitsky debutta al Lirico 

Oggi alle 20.30 (turno A) e domani alle 19 (turno B) è in programma il terzo appuntamento della Stagione concertistica 2024-2025 del Teatro Lirico di Cagliari che prevede l’importante debutto sul podio, alla guida di Orchestra e Coro, per Ustina Dubitsky, bacchetta tedesca, ma di origine ucraina, artista poliedrica con un magnetismo e una forza davvero sorprendenti. Nel ruolo di baritono solista si esibisce Alberto Petricca. Nella prima parte della serata, come consuetudine annuale, appuntamento con una nuova composizione su commissione del Teatro, in prima esecuzione assoluta. Il Lirico celebra quest’anno la scrittura della prima poesia in volgare italiano, il Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi, avvenuta nell’autunno-inverno 1224-1225. È stata quindi commissionata a Claudio Dall’Albero, uno dei più famosi compositori di musica sacra del nostro tempo, una nuova composizione musicale sul celeberrimo testo francescano.