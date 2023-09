Ustica, Amato a Macron: chiarire il nodo della Corsica 

«La politica può fare ancora molto, se vuole, per chiarire la vicenda di Ustica e non è detto che sia necessariamente la politica italiana, potrebbe anche essere quella francese: se ho il dubbio che 40 anni fa da un mio aeroporto sia partito un aereo che, pur involontariamente, ha compiuto un disastro simile, non ho bisogno che me lo chieda l'Italia per intervenire. Al giovane presidente Macron, che aveva due anni all'epoca, mi rivolgo quindi da amico invitandolo a liberarci dalla questione Solenzara».

Il riferimento di Giuliano Amato, che ieri ha risposto ai giornalisti nella sede della Stampa estera, è alla base militare francese in Corsica, luogo di uno dei misteri del caso: da lì potrebbe essere infatti decollato il caccia che lanciò il missile che colpì il Dc9 dell'Itavia sui cieli di Ustica la notte del 27 giugno 1980.

Intanto, il Pd ha presentato un'interrogazione al Governo per chiedere che accerti la verità. «È un diritto dei familiari delle vittime, ma è un diritto che spetta a tutto il Paese», ha detto la segretaria Elly Schlein, in visita a Parigi. Amato ribadisce che dietro il timing della sua intervista a Repubblica «non ci sono secondi o terzi fini, vantaggi che avrei voluto per una parte politica o svantaggi per un'altra. A 85 anni comincio a ragionare avendo a mente qualcosa di diverso dai cronisti di politica: ho poco tempo davanti e sento che su Ustica c'è qualcosa di incompiuto».

Una svolta l'ex premier non se la aspetta da possibili mosse del Governo italiano. La speranza, spiega, «è che chi ha guidato un aereo possa venir fuori dopo tutti questi anni perché vuole lasciare il mondo senza avere un peso dentro di sé, e dica: ero io alla cloche di un aereo che quella notte era tra gli altri a ronzare attorno al Dc9».

