Ussana si ferma per i funerali di “Paso” 

Un ragazzo dal sorriso contagioso, tranquillo e responsabile, che amava la vita e la sua famiglia. Così viene ricordato Paolo Accossu, 19 anni, di Ussana, dagli amici soprannominato “Paso”, che nel pomeriggio di sabato ha perso la vita in un tragico incidente stradale mentre percorreva la Provinciale 9 a bordo della sua Fiat Panda bianca. «Paso era un ragazzo solare, i suoi occhi emanavano sempre felicità — ricordano tra le lacrime gli amici — non era uno sprovveduto. Era un ragazzo buono, con la testa sulle spalle».

L’incidente

La sua vita si è spezzata nel pomeriggio, intorno alle 16, lungo la provinciale che collega Ussana a Sestu, un’arteria di circa nove chilometri rimasta invariata nel tempo e già nota per la sua pericolosità. Una strada molto trafficata, percorsa quotidianamente anche dai mezzi pubblici, e teatro di numerosi incidenti. Le forti piogge cadute in quelle ore avrebbero contribuito a rendere ancora più insidiose le condizioni della carreggiata. Per cause ancora in fase di accertamento, il giovane è stato sbalzato fuori dall’abitacolo dell’auto. Paolo era molto legato alla famiglia, descritta da tutti come discreta e perbene. Il padre, Massimo, tecnico molto stimato impiegato in una grande società è stato a sua volta calciatore. La mamma, Cristina Piras, casalinga originaria di Monastir, è impegnata nelle associazioni locali e, da circa vent’anni, aveva scelto di stabilirsi a Ussana insieme alla famiglia. In casa con loro cresce anche la sorella Giulia di 17 anni studentessa dell’istituto agrario.

Lo sport

Dopo aver frequentato l’istituto tecnico Marconi di Cagliari, Paolo aveva lasciato gli studi per dedicarsi al lavoro. Fin da piccolo aveva sempre praticato sport: prima l’equitazione e poi il calcio. Negli anni ha indossato le maglie di diverse squadre dei paesi limitrofi, in particolare quella dell’Ussana calcio — dove il padre ha giocato per diversi anni — e l’Asd Monastir 1983. La notizia della sua morte ha lasciato attoniti amici, compagni di scuola e tutto il paese. Sabato sera, intorno alle 21, gli amici hanno voluto ricordarlo ritrovandosi in piazza IV Novembre. In silenzio i ragazzi, con una candela accesa tra le mani, hanno salutato l’amico scomparso, raggiunti da numerosi adulti. Anche il Carnevale si ferma e cambia volto: i lavori per il carro proseguono, ma con uno spirito diverso, per tenere viva la memoria di Paolo e trasformare il dolore in partecipazione.

L’addio

I funerali si terranno questo pomeriggio alle 15.30 nella parrocchia di San Sebastiano.Per l’occasione l’Amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino per l’intera giornata. «Siamo senza parole — dichiara il sindaco Emidio Contini — quella strada è sempre stata pericolosissima. Oggi il nostro paese si ferma per stare vicino a una famiglia eccezionale come quella di Paolo»

