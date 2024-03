Ussana, serie b a un passo 

La San Sebastiano Ussana travolge il Villasor e si avvicina alla matematica promozione in Serie B. Nella terzultima giornata del campionato di C1 la capolista centra la quattordicesima vittoria consecutiva con il risultato di 11-1 e mantiene il vantaggio di cinque lunghezze sul secondo posto con sole due giornate da giocare. Alla squadra di Calabretta servono ancora due punti per chiudere la pratica.

Undici gol

La partita sul campo del Villasor vede l’Ussana imporsi nettamente. Scatenato Curreli, autore di quattro centri. La tripletta di Piras, la doppietta di Saddi e le reti di Perra e Deivison completano il tabellino dei marcatori della San Sebastiano, che in caso di successo nella prossima gara interna del 6 aprile contro la Fanni Futsal Sassari potrà festeggiare la promozione in B.

Poker Quartu

La festa è rimandata solo a causa del successo interno 4-1 del Quartu sul Villaspeciosa. A Sinnai vanno a segno Serginho con una doppietta, Cau e Rafinha. I quartesi mantengono anche gli otto punti di vantaggio sul terzo posto occupato dalla Villacidrese, che a sua volta ha battuto 6-4 in trasferta il Futsal 4 Mori. A Settimo San Pietro sono stati Manca, Colombo (doppietta), Sergio Rocha, Deiola e Loddo a firmare il successo per la squadra di Perdighe. In quarta posizione si conferma l’Ichnos Sassari con il 6-5 esterno sul Babylon arrivato grazie alle doppiette di Bogoslafsca e Fois e ai centri di Cuccuru e Dessanti.

Salvezza

In chiave salvezza successo prezioso della Fanni Futsal Sassari che supera 7-5 in casa l’Happy Fitness Center con le doppiette di Yamada e Fozzi, le reti di Da Veiga e Pilo e un autogol ospite. La Fanni ha 5 lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto occupato dal Villasor, a pari punti con il Cus Cagliari.

