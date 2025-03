Ussana-Elmas: il derby sardo che vale un’intera stagione 

Vietato fare calcoli. Sabato, alle 15 nella palestra comunale di viale 28 aprile 1794 a Ussana, i padroni di casa ospitano l’Elmas per il derby sardo di serie B che vale una stagione. Chi vince è quasi salvo. Chi perde dovrà disputare i playout ma potrebbe anche rischiare la retrocessione in C1. Insomma una sfida dal valore inestimabile, arrivata alla penultima giornata. Lo sanno bene i due allenatori, al lavoro non solo sul aspetto fisico e tecnico, ma soprattutto su quello mentale dei giocatori che dovranno affrontare la partita.

Il valore

Marco Calabretta, tecnico dell’Ussana, e Mario Mura, mister dell’Elmas, concordano: «Uno spareggio tra due squadre in forma e che meritano di restare in serie B», dicono praticamente in coro. La classifica vede l’Elmas al quartultimo posto (che vale la salvezza diretta) con un punto di vantaggio su Ussana ma con una gara in meno. I gialloneri infatti l’ultima di campionato riposeranno. Poi ci sono Pomezia (due punti sotto l’Elmas) e Club Sport Roma (tre lunghezze di ritardo, all’ultimo posto che costa la retrocessione diretta) che si affronteranno in un’altra sfida diretta. L’Elmas vincendo potrebbe festeggiare la salvezza a seconda del risultato della gara Pomezia-Club Roma. Un pareggio e la vittoria dell’Ussana rimanderanno tutti i verdetti all’ultima giornata con la squadra di Calabretta che giocherà in casa del Mirafin, il Pomezia a Quartu e il Club Roma davanti ai propri tifosi contro l’Aranova.

L’attesa

«Visto quanto mostrato in campo nel girone di ritorno, Ussana ed Elmas hanno dimostrato di meritare la categoria», sottolinea Calabretta. «Speriamo alla fine di poter festeggiare entrambe la salvezza. La meritiamo noi e la merita l’Elmas di Mario Mura, un allenatore che stimo molto. Noi avremo dalla nostra il pubblico: sarà il sesto uomo in campo. Spero ci sostenga come ha fatto dall’inizio della stagione». La squadra è pronta: «I ragazzi si stanno preparando bene. Sono convinto che faranno una grande gara. Sarà una partita combattuta. Ho tutti a disposizione anche se qualcuno ha degli acciacchi. Siamo pronti a aspettiamo sabato». Mura è sulla stessa linea: «Il derby è sempre difficile. Questo ancora di più perché la posta in palio è molto alta per entrambe le squadre», spiega l’allenatore dell’Elmas. «Stiamo bene, e sta bene anche l’Ussana. È una gara da tripla. Conosciamo l’avversario e il suo valore. Sono cresciuti molto, ma anche noi. Il gruppo si sta allenando bene e questa sosta ci ha permesso di ricaricare le batterie. Daremo il massimo e come sempre alla fine accetteremo il verdetto del campo».

Le altre

Nello stesso girone (il gruppo E), il Quartu riposa: poi dovrà vincere l’ultima per ottenere i playoff. Nel girone A, la Jasna è già qualificata ai playoff mentre il Monastir affronta la sfida salvezza interna contro il Domus Bresso. Alghero con un piede e mezzo in serie C1.

