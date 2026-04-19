ussana ed elmas, missione compiuta 

Sì chiude nel migliore dei modi il primo turno dei playoff per le squadre sarde di Serie B, con entrambe le formazioni qualificate e ora attese da un incrocio tutto isolano.

L’Elmas completa l’opera superando 6-0 il Sermig nel match di ritorno dopo il successo dell’andata. Una gara senza storia, in cui i sardi prendono subito il controllo e chiudono la qualificazione con autorità staccando il pass per gli ottavi di finale. A segno Cianchi con una doppietta, poi Arrais, Coni, Ferri e De Oliveira chiudono prestazione corale e convincente.

Qualificazione netta anche per il San Sebastiano Ussana, che travolge 8-3 l’Itar Futsal nel ritorno confermando quanto visto all’andata. Dopo il pareggio iniziale i sardi alzano il ritmo e dominano la sfida con grande qualità offensiva. Protagonista Monetto con una tripletta, poi a segno anche Atzeni, Casu, Deiana, Curreli e Ferraro.

Con questi risultati Elmas e San Sebastiano Ussana avanzano al turno successivo dove andrà in scena un derby tutto sardo che metterà in palio l’accesso ai quarti: una sfida molto attesa tra due squadre che si conoscono bene e che arrivano a questo appuntamento dopo un percorso playoff convincente.

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