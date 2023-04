«Uss, doveva muoversi il ministero» 

Quando il 2 dicembre l’imprenditore russo Artem Uss venne posto agli arresti domiciliari, il ministero della Giustizia non solo non chiese un aggravamento della misura ma, rispondendo al dipartimento di Giustizia Usa che evidenziava il rischio di fuga, spiegò che la decisione spettava solo alla Corte d’Appello di Milano e che la detenzione era stata comunque resa più sicura con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Le accuse

Sono due passaggi chiave della relazione inviata al ministero dalla Corte d’Appello milanese, dopo la richiesta di chiarimenti sull’evasione del figlio 40enne di Alexander Uss, potente governatore della regione siberiana di Krasnoyarsk e amico di Putin. L’uomo d’affari - bloccato il 17 ottobre a Malpensa su mandato Usa con le accuse di riciclaggio e frode bancaria, traffici illeciti di materiale civile e militare dual use, contrabbando di petrolio venezuelano verso Cina e Russia in barba alle sanzioni, nell’immediatezza dell’arresto si era visto convalidare dai giudici il carcere. Uss è rimasto in cella a Busto Arsizio fino al 2 dicembre quando, in seguito a un provvedimento depositato il 25 novembre ma eseguito solo quando è stato possibile disporre del braccialetto, è stato posto ai domiciliari in una casa presa in affitto a Basiglio, piccolo centro nel Milanese, in attesa che terminasse la ristrutturazione del mega appartamento acquistato dalla moglie nello stesso complesso residenziale. Il 21 marzo è arrivato il via libera all’estradizione oltreoceano, ma il giorno dopo l’imprenditore è sparito per riapparire circa due settimane dopo in Russia, con tanto di intervista e ringraziamenti a tutte quelle persone «forti e affidabili» che gli sono «state vicine» nella fuga. Ringraziamenti che anche il padre nei giorni scorsi ha rivolto pubblicamente a Vladimir Putin.

Il parere negativo

Sulla vicenda si è rischiato un incidente diplomatico con gli americani, la Procura milanese ha aperto un’inchiesta e il guardasigilli Carlo Nordio ha chiesto ai vertici degli uffici giudiziari milanesi chiarimenti che, si è scoperto ieri, essere di natura ispettiva. La Corte d’Appello, presieduta da Giuseppe Ondei, ha messo in fila fatti e norme applicate spiegando che Uss, secondo gli atti presentati dalla difesa, aveva «intrapreso un percorso di progressivo spostamento del centro dei propri interessi economici e familiari in Italia» e dunque si era ritenuto di alleggerire la misura cautelare, nonostante il parere nettamente contrario della Procura generale (che ha tramesso la sua relazione), e di concedere i domiciliari con il braccialetto elettronico. Un provvedimento difficilmente modificabile dalla magistratura di Milano, se non per una violazione delle prescrizioni previste. Il ministero invece, sottolinea la relazione, poteva chiedere in qualsiasi momento di nuovo la carcerazione. A stretto giro di posta nel pomeriggio il ministero ha replicato di aver chiesto ai magistrati la custodia cautelare in carcere il 19 ottobre. Misura che era stata già disposta il giorno prima dal giudice che aveva convalidato l’arresto.