Uss, congelato il patrimonio sardo 

Nei giorni scorsi il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha inviato gli ispettori al palazzo di giustizia di Milano per valutare un’azione disciplinare dopo la fuga dell’uomo d’affari, figlio di Alexander Uss, potente governatore della regione siberiana di Krasnoyarsk e amico di Vladimir Putin. Bloccato il 17 ottobre a Malpensa su mandato Usa con le accuse di riciclaggio e frode bancaria, traffici illeciti di materiale civile e militare dual use, contrabbando di petrolio venezuelano verso Cina e Russia in barba alle sanzioni, Uss si era visto convalidare il carcere.

I beni congelati sono 40,11 % della Luxury Sardinia Srl detenuto dalla società cipriota Dunegenes Tarding Limited, un villino nel comune di Basiglio, in provincia di Milano, un garage nello stesso immobile e 160.648,54 euro di fondi detenuti presso il Banco di Sardegna. Il Mef ha deciso di procedere – come dice il decreto firmato da Giorgetti – vista “la necessità di procedere al tempestivo congelamento dei fondi e delle risorse economiche di Artem Uss in Italia”. La gestione delle risorse è demandata da subito all’Agenzia del Demanio. Riconducibile a Uss il resort San Diego, nel territorio di Porto San Paolo.

Dopo gli accertamenti della Finanza il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, ha firmato il decreto di congelamento dei beni e fondi in territorio italiano dell’imprenditore russo Artem Uss. Arrestato a Milano e poi messo ai domiciliari nonostante il rischio di fuga segnalato dagli Usa, l’uomo d’affari era evaso dai domiciliari, verosimilmente con l’appoggio dei servizi segreti russi.

Le risorse

L’ispezione di Nordio

La fuga

Il 2 dicembre gli vennero concessi gli arresti domiciliari, e il ministero della Giustizia rispose al dipartimento di Giustizia Usa che evidenziava il rischio di fuga, che la decisione spettava solo alla Corte d’Appello di Milano e che la detenzione era stata comunque resa più sicura con l’applicazione del braccialetto elettronico. Il 21 marzo arrivò il via libera all’estradizione oltreoceano, ma il giorno dopo l’imprenditore sparì per riapparire circa due settimane dopo in Russia, con tanto di intervista e ringraziamenti a tutte quelle persone «forti e affidabili» che gli erano «state vicine» nella fuga. Ringraziamenti che il padre nei giorni successivi rivolse pubblicamente a Putin.

