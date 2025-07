Uso impianti sportivi, via alle domande 

L’amministrazione comunale di Quartucciu mette a disposizione delle società sportive i suoi impianti per la stagione 2025/26: si tratta della palestra di via don Minzoni, quella di via Ales, il campo sportivo sulla 554 e il palazzetto “Beatrice Lopez”.

Le società interessate hanno tempo fino al 6 agosto per la presentazione delle domande. Dall’amministrazione precisano che «le strutture verranno assegnate nello stato di fatto in cui si trovano e prioritariamente alle società iscritte all’albo comunale delle società sportive», inoltre, «che abbiano almeno un anno di attività certificata e la cui pratica sportiva corrisponda alla destinazione della struttura». Per ogni struttura è necessaria la compilazione di una domanda specifica e l’assegnazione sarà subordinata alla regolarità dei pagamenti delle eventuali quote pregresse.

Possono fare richiesta anche le società amatoriali a cui verranno assegnati eventuali spazi disponibili. Nel frattempo sono state approvate anche le tariffe relative all’utilizzo degli impianti che vanno da un minimo di 4 euro per ora e fino ad un massimo di 15 con riduzione del 20 per cento per le società con sede legale nel comune di Quartucciu da almeno 3 anni, certificati dalla federazione di appartenenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA