Usò i soldi degli assistiti: colpevole 

Dietro un look impeccabile con le borse Louis Vuitton da 5 mila euro (mai ritrovate) abiti firmati e una vita passata al fianco di giudici di cui si è servita per accreditarsi e annacquare eventuali controlli, si nascondeva non una ligia e irremovibile amministratrice di sostegno, ma una predatrice seriale e insaziabile. Che per sette anni ha operato indisturbata nei corridoi e nelle stanze del Tribunale di Nuoro, ma soprattutto nei conti della povera gente, anziani, infermi di mente ricchi e poveri, che lo Stato attraverso lei doveva proteggere, depredandoli di centinaia di migliaia di euro.

La sentenza

Per questo ieri il gup del tribunale di Nuoro Giovanni Angeliccio ha condannato a sette anni e 8 mesi Roberta Barabino, di Oliena. Tre anni e 10 mesi al marito Graziano Francesco Coinu.La donna rispondeva delle accuse di peculato, falso e auto-riciclaggio e falsità ideologica e materiale commessa da pubblico ufficiale (per aver falsificato le firme dei giudici) per avere utilizzato i soldi dei suoi assistiti per fini e spese personali.Sei i “casi” arrivati a sentenza ieri, nel giudizio abbreviato, altri quattro approderanno dal gup a settembre, ma complessivamente sono una cinquantina gli anziani truffati.

Sono le 10.38 quando il giudice legge il dispositivo. In aula la principale imputata è assente, dopo che nell’udienza precedente aveva provato a chiedere scusa a tutti. Ad ascoltare il verdetto c’è il marito, militare dell’esercito di stanza a Macomer, difeso dagli avvocati Gianluca Sannio e Antonio Secci, e una marea di familiari delle vittime, che si sono costituite parte civile.Barabino e Coinu sono stati dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, confiscate le case: due ad Oliena, una a Sassari, e i beni in loro possesso per 591mila euro, ritenuti provento dei reati (1.330 casi di peculato, 34 casi di auto riciclaggio e 9 falsi). Per loro i pm Riccardo Belfiori e Selene Desole avevano chiesto una pena di 14 anni per la donna, e 4 anni e 4 mesi per il marito. L’uomo ieri è stato condannato solo per il riciclaggio di circa 19 mila euro transitati in un conto comune con la moglie. Assolto dall’accusa di un riciclaggio da 48 mila euro.

Le vittime

A fine udienza il fratello di una vittima di Siniscola, commenta: «La confisca dei beni lascia aperti alcuni non marginali interrogativi. Il saccheggio dei beni di mia sorella gravemente inferma ammonta a oltre 294mila euro e con la decisione del giudice tali beni vengono incamerati dallo Stato, le cui istituzioni a Nuoro, Tribunale e Ufficio del pm, avrebbero dovuto vigilare sull’operato della Barabino nella sua qualità di amministratore di sostegno nominata dal Tribunale su mia istanza».

