Viale Sant’Ignazio.
12 febbraio 2026 alle 00:31

Uso dello spazio e vivibilità nelle “città di mezzo” Domani il convegno “Al di qua della metropoli”  

Il convegno “Al di qua della metropoli. Economia fondamentale e vivibilità delle città intermedie” segna la chiusura del progetto di ricerca Pnrr “Gc-Lifes Grounded cities. Liveability, Foundational Economy and urban Space of cities in the middle”. L’appuntamento domani per l’evento conclusivo a partire dalle 9:15 nell’Aula Magna G. Sotgiu del dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università. Focus del progetto di ricerca di interesse nazionale l’analisi delle relazioni tra gli usi dello spazio urbano e la vivibilità nelle "città di mezzo", con un focus su Cagliari, Catania e Lecce.

