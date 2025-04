Uso delle sale comunali, non si placa la polemica politica 

Continua la polemica sull’utilizzo delle sale nel centro culturale di Si ‘e Boi del Comune, a Selargius. Dopo l’accusa di presunte disparità di trattamento nei confronti delle associazioni e la replica dell’assessorato alla Cultura, la consigliera comunale di minoranza Francesca Olla rincara la dose: «Non viene chiarito come mai un’associazione ha le chiavi del cancello della piazza e invece all'altra associazione, pur avendole richieste, sono state negate. Conosco fin troppo bene la realtà di cui l’assessora parla con ironico distacco: una realtà fatta di disparità evidenti, di autorizzazioni rilasciate con tempistiche e modalità molto diverse a seconda dell'interlocutore, e di una gestione che lascia ampio spazio all’arbitrio».

Non solo: «Quando si afferma che non c’è nessun favoritismo ma che si tratta di due uffici differenti, si finge di ignorare che anche nelle differenze amministrative dovrebbe valere il principio dell’equità», aggiunge Olla rispondendo alla replica dell’assessorato. «È inaccettabile che un’associazione venga costretta a interrompere le proprie attività alle 20, mentre altre possono proseguire fino a mezzanotte. È altrettanto inaccettabile che l’assessora, invece di prendere atto delle criticità sollevate non solo dall’associazione Sovidan ma da più parti, preferisca liquidare la questione con argomentazioni formali che non affrontano il nodo politico della vicenda».

RIPRODUZIONE RISERVATA