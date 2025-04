Usinese schiacciasassi 

Usinese 6

Atletico Bono 1

Usinese (4-3-3) : Baldazzi, M. Saba, Porru (16’ st Spanu), Daga, Manca, Sanna, Caggiari (16’ st Lubrano) Tedde (20’ st D’Andrea), Chelo, Zinellu (1’ st Mura), D. Saba (25’ st Mudadu). In panchina Canalis, Porcu, Saccu, Sechi. Allenatore Levacovich (squalificato).

Atletico Bono (4-4-2) : Lessi, Marongiu, Djedje, Fofana, Caval, Meloni, Virdis, Cardia, Matassa, Molozzu, Piu (13’ st Usai). In panchina Tilocca. Allenatore Ciarolu.

Arbitro : Sulis di Oristano.

Reti : pt 6’ Zinellu, 28’ Manca, 45’ Virdis (r); st 15’ Sanna, 20’ D. Saba, 30’ Mudadu, 45’ Chelo.

Note : ammonito Daga, Meloni, Fofana.



Usini. Al Peppino Sau, dentro l’uovo di Pasqua l’Usinese trova i tre punti grazie ai sei gol rifilati all’Atletico Bono che le permettono di mantenere il secondo posto in classifica.

Si gioca

La gara. Al 3’ cross di Michele Saba per Sanna la cui conclusione di testa termina alta. Al 6’ la squadra di Levacovich passa in vantaggio: Zinellu, dopo aver evitato un difensore, scocca un tiro che non lascia scampo a Lessi. Al 18’ i padroni di casa hanno l’opportunità di raddoppiare ma la conclusione di Sanna termina fuori di poco. Un minuto dopo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Manca di testa mette il pallone fuori. Al 28’ arriva il raddoppio dell’Usinese: cross di Michele Saba per Manca che, dopo aver colpito il palo, con un tocco ravvicinato batte l’estremo difensore ospite. Poco prima dell’intervallo un’occasione per l’Atletico Bono con Matassa: il tiro finisce a lato della porta difesa da Baldazzi. I ragazzi di Ciarolu insistono e riescono ad accorciare le distanze con Virdis dagli undici metri.

Si riparte

Nella ripresa Porcu serve Caggiari che lancia Mura, il pallone arriva a Chelo ma Lessi è pronto. Al 15’ arriva il terzo gol dell’Usinese: Tedde serve Domenico Saba che, dopo uno scambio con Mura, crossa per Sanna che non fallisce. Al 20’ mette il sigillo proprio il bomber e capitano Saba. La quinta rete al 30’ porta la firma di Mudadu che, con un rasoterra, non lascia scampo a Lessi. A tempo scaduto arriva il sesto centro, stavolta di Chelo.

