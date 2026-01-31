VaiOnline
01 febbraio 2026 alle 00:59

Usinese, podio a rischio: i tre punti al Campanedda 

Usinese 0

Campanedda 1

Usinese (4-3-3) : Tanca; Viale (38’ st L. Fiorelli), Giachero, Jurado, Al. Sechi (40’ st A. Fiorelli); Bianco (38’ st Grassi), N. Sanna, Sabino; D’Andrea, Irde (26’ st Langasco), Igene. In panchina Di Vita, Saccu, Porru, S. Sanna, Carboni. Allenatore Scotto.

Campanedda (4-1-4-1) : Sotgiu, Tocci, Valenti, Manunta, Masala; Gamarra; Oggiano (31’ st A. Delrio), Occulto (22’ st M. Delrio), Pereira, Savy; Trenta. In panchina Marcomini, Canu, Nonna, Scigliano, Concas, Latte, Luppu. Allenatore Cocco.

Arbitro : Masu Ruela di Olbia.

Rete : st 10’ Trenta.

Note : ammoniti Masala, N. Sanna, D’Andrea, Trenta, Tocci, Langasco, Manunta.

Usini. Novanta minuti di fango e randellate tra Usinese e Campanedda ma anche un’infinità di occasioni dissipate dai ragazzi di Scotto, nei primi 30’, sull’asse Irde-Igene. Il primo si fa ipnotizzare da Sotgiu (18’) e spara alto da due passi (24’). Il secondo si fa deviare un rigore in movimento (22’).

Gli ospiti si chiudono sotto la linea della palla e ripartono a caccia di un errore che arriva, nella ripresa, quando Pereira manda in rete, con un passante, Trenta. Il finale è un assedio: Langasco scheggia la traversa, Sabino spedisce in orbita il pari. Tanta tensione in campo, finisce 0-1.

