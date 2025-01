Usinese, grande impresa 

Usinese 6

Buddusò 1

Usinese (4-4-2) : Canalis, M. Saba, Spanu (40’ st Zinellu), Daga, Manca, Saccu, Lubrano, Tedde, Chelo (38’ st Mudadu), Sanna (44’ st Porru), D. Saba (40’ st Porcu). In panchina Rais, Nieddu, Lobino, Caggiari, D’Andrea. Allenatore Loriga.

Buddusò (4-4-2) : M. Canu, Jara, Barilari (16’ st Allub), Cordoba, G. Canu, Masia (38’ st Marrone), Mandras, Allue, Balde, Pereira, Dem (24’ st Mioko). In panchina Cuguttu, Umar, Scanu, Abdoulie, Muggianu, Hasaj. Allenatore Terrosu.

Arbitro : Truocchio di Sassari.

Reti : 15’ pt e 33’ st D. Saba, 20’ pt e 39’ st Sanna, 42’ pt Balde, 35’ st Chelo, 42’ st Mudadu.

Note : espulsi M. Saba, G. Canu e Allue; ammoniti D. Saba, Tedde, M. Canu, Jara .

Usini. Nella sfida tra le prime due della classe una straripante Usinese travolge la capolista Buddusò con un tennistico 6 a 1 e si porta a -2 dalla vetta. Padroni di casa in vantaggio al quarto d’ora con Domenico Saba, dopo pochi minuti Sanna firma il raddoppio. Gli ospiti, in dieci uomini per l’espulsione di Giovanni Canu, restano tramortiti ma reagiscono e nel finale del primo tempo accorciano le distanze con una bella conclusione di Balde.

Nella ripresa le compagini si affrontano a viso aperto con parecchi scontri che fruttano un’espulsione per parte. Alla mezz’ora i rossoblù mettono a referto la rete del 3 a 1 con Sanna, poi dopo appena due minuti Chelo firma la quarta rete. Nel finale di partita Domenico Saba sigla la sua doppietta personale mentre Mudadu, subentrato da pochi minuti, firma la rete del definitivo 6 a 1.

