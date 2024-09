Usinese e Macomerese non riescono a farsi male 

Usinese 0

Macomerese 0

Usinese (4-3-3) : Canalis (43’ st Rais), M. Saba, Spanu, Daga, Saccu (48’ st Saccu), Nieddu (1’ st Lubrano), Caggiari, Sanna (30’ st Mudadu) Fa. Mura (15’ st Chelo), Tedde, D. Saba. In panchina Manca, Porcu, Panzali, Lobino. Allenatore Loriga.

Macomerese (3-5-2) : Carta, Fr. Mura, Pisu, Moussa, Colombo, Giachero, Cataruozzolo, Caria, Zappino, Lauria (49’ st Barria), Foddai. In panchina Mozzo, Marroccu, Vidili, Mureddu, Marras, Fadda, Irde, Gaye. Allenatore Scotto.

Arbitro : Melis di Ozieri.

Note : ammoniti Moussa, Cataruozzolo, Zappino, Spanu.



Usini. Al Peppino Sau finisce a reti bianche tra Usinese e Macomerese. Partita senza grandi colpi per almeno 25’, con le squadre che praticamente si annullano a vicenda. Al 35’ occasione per i padroni di casa: splendida apertura di Tedde per Fabio Mura che però perde l’equilibrio e davanti a Carta non riesce a concretizzare. Al 40’ Domenico Saba serve Caggiari, il cui tiro è respinto dalla difesa. Dopo 2’ colpo di testa di Fabio Mura fuori di poco. Nella ripresa, al 16’, punizione di Domenico Saba messa in angolo da Carta. La gara prosegue in maniera tattica. Da segnalare una punizione degli ospiti, al 32’, ben smanacciata in angolo da Canalis e qualche giocata individuale di Caggiari e Saba.

