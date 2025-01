Usinese e Bonorva, pari spettacolare 

Usinese 3

Bonorva 3

Usinese (4-4-2) : Baldazzi, M. Saba, Spanu (32’ st D’Andrea), Daga, Manca, Saccu, Zinellu (12’ st Mura), Tedde, Chelo, Sanna (41’ st Mudadu), D. Saba. In panchina Canalis, Nieddu, Lobino, Porru, Porcu, Lubrano. Allenatore Loriga.

Bonorva (4-4-2) : Mannoni, Pala, Sanna, Luiu, Camara, Gutierrez, Fini (41’ st Ferrer), Meloni, O. Foddai (13’ st G. Foddai), Asara, Oggiano (32’ st Ligio). In panchina Ruggiu, Carboni, Cavaglieri, Vigliani, Nieddu, Gueli. Allenatore Pulina.

Arbitro : Melis di Ozieri.

Reti : pt 10’ Meloni, 18’ Gutierrez, 45’ Tedde; st 7’ D. Saba, 25’ Fini, 27’ Chelo.

Usini. Si conclude con un pirotecnico 3 a 3 la sfida d’alta classifica tra Usinese e Bonorva. Ospiti in vantaggio già al 10’ grazie a una conclusione di Meloni che supera Baldazzi. Dopo pochi minuti Gutierrez si porta in avanti e trafigge per la seconda volta il portiere rossoblù. Nonostante il micidiale uno-due l’Usinese reagisce e, allo scadere della prima frazione, accorcia le distanze con Tedde.

Nella ripresa i padroni di casa spingono da subito sull’acceleratore e, dopo appena sette minuti, il solito Domenico Saba firma la rete del pareggio. Qualche istante più tardi l’attaccante rossoblù va vicini alla doppietta ma Mannoni si fa trovare pronto. Proprio nel momento migliore dell’Usinese, al 25’ arriva il gol del 2-3 firmato da Emanuele Fini. Gli uomini di mister Loriga non ci stanno e dopo soli due minuti riacciuffano il risultato grazie a un bella rete siglata da Chelo.

