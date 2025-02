usinese, doppia caduta 

Tonara 3

Usinese 1

Tonara (4-4-2) : Manfredi, Casula, Tohomogo, Poddie, Sanna (38’ pt Frau), Munoz, Trogu, Nunez, Noli, Maccioni (5’ st Mameli), Calaresu. In panchina Cherchi, Sedda, Sulis, L. Sau, M. Sau, Urru, Mura. Allenatore Succu.

Usinese (4-4-2) : Baldazzi, M. Saba, Spanu (18’ st D’Andrea), Daga (8’ st Saccu), Manca, Porcu (36’ st F. Mudadu), Caggiari, Tedde, Zinellu, Mura, D. Saba. In panchina Canalis, Lubrano, Lobino, Porru, S. Mudadu, Rais. Allenatore Loriga.

Arbitro : D’Elia di Cagliari.

Reti : 2’ pt e 15’ st Noli, 40’ pt Calaresu, 35’ st Mura (r.).

Note : ammoniti Munoz, Trogu, Mura.

Tonara. Grande vittoria casalinga del Tonara che supera con un netto 3 a 1 la superfavorita Usinese.

La sfida

La partita si mette subito bene per i padroni di casa che dopo appena 2 minuti passano in vantaggio: Noli ruba palla nella metà campo avversaria, entra in area di rigore e deposita in rete alle spalle di Baldazzi. L’Usinese cerca subito la via del pareggio e al 20’ crea una buona occasione conclusa da Domenico Saba con un tiro alto di poco sopra la traversa. Gli ospiti si sbilanciano in avanti e al 40’ subiscono la rete del raddoppio: contropiede fulmineo del Tonara imbastito da Calaresu che conclude alle spalle dell’incolpevole portiere.

Il secondo tempo

Nella ripresa, gli uomini di Loriga prendono in mano il pallino del gioco e si lanciano all’attacco per cercare di riprendere il risultato. Ma è invece ancora una volta il Tonara a segnare e a chiudere virtualmente la partita con la doppietta di Noli che finalizza un contropiede micidiale. Gli ospiti cercano di riaprire il match e all’80’ trovano il gol con il rigore di Mura. Il Tonara conquista tre punti preziosissimi per la lotta salvezza mentre l’Usinese perde la testa della classifica scivolando al terzo posto.

