«Usiamo la forza dei sardi per pregare per il Papa» 

«Mi piace ricordare quanto Cagliari sia stata importante per il Papa: mi ha sempre detto che i sardi hanno una forza speciale. Usiamola nella tenerezza per pregare per il Santo Padre». L’arcivescovo Giuseppe Baturi ha guidato ieri la preghiera in una cattedrale piena di persone che recitavano il rosario, così com’è successo in mezzo mondo. Le condizioni del pontefice restano critiche ma sotto controllo: insufficienza renale (lieve) e la polmonite bilaterale che rende faticoso il respiro. «È l’ora della speranza contro ogni speranza», ha detto il cappellano dell’ospedale Gemelli.

