Usi civici, tutto bloccato da un anno 

Un anno non è stato sufficiente per definire tutto. Ma entro dicembre la Regione dovrebbe approvare la proposta di trasferimento degli usi civici da Mandriola alla zona accanto al laghetto di Is Benas. Una trentina di ettari contro i 14 attualmente nella borgata marina, dove sorgono numerose case edificate nel tempo. La settimana prossima un incontro fra il sindaco Luigi Tedeschi e i tecnici dell’assessorato regionale all’Agricoltura potrebbe già essere significativo nella definizione della pratica. E più in là si dovrà anche mettere mano, sempre a proposito di usi civici, alla questione che riguarda Is Arenas: una vasta fetta di territorio che comprende in parte il complesso golfistico è gravata dai vincoli. «Si dovrà ipotizzare un piano di recupero» annuncia il sindaco. «Ma prima dobbiamo occuparci di Mandriola. Meglio fare un passo alla volta».

La borgata

Oltre quattrocento abitazioni realizzate su terreni gravati da usi civici. L’intera borgata di Mandriola su un’estensione di 14 ettari è stata costruita nei decenni su terreni che appartengono alla Regione: i proprietari delle case, cioè, non possiedono l’area sulla quale hanno costruito. Questo significa che non possono fare alcun tipo di intervento, nemmeno quelli per contrastare l’umidità che al mare è consistente. A partire dalla fine degli anni Cinquanta sono sorte le prime case, anche perché il Comune, evidentemente, non conosceva che quei terreni erano destinati a pascolo e altri usi per la collettività. Anno dopo anno Mandriola, così come le altre quattro borgate marine, si è popolata. Finché nel 1989 è emerso che quelle terre erano gravate dagli usi civici. L’ex sindaco Antonello Chessa ricorda che nel 2005 «ci siamo preoccupati di capire che cosa si potesse fare. Abbiamo subito avviato un lavoro di mappatura e al termine di una serie di interventi tecnici abbiamo inviato la pratica ad Argea, competente all’epoca. Purtroppo il fascicolo è rimasto bloccato e non si fece in tempo a definire l’iter perché nel frattempo i termini erano scaduti».

In Consiglio

Circa un anno fa la questione è stata ripresa dall’Aula con l’approvazione del trasferimento. «La settimana prossima incontreremo i tecnici della Regione» afferma il sindaco Tedeschi. «Una volta definito il passaggio con la Regione i proprietari delle case avranno il diritto su quanto costruito». Ma per avere la proprietà completa occorre un altro passaggio: «Un nuovo atto col Comune: i nostri legali sono già al lavoro per trovare l’iter più veloce».

