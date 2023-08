Usi civici, sgravi in centro e all’osservatorio astronomico  

L’amministrazione comunale di Lanusei cerca di uscire dal ginepraio degli usi civici, che ha precluso a tanti cittadini l’accesso ai bonus per la ristrutturazione delle proprie case. Due le delibere approvate all’unanimità sul punto, una ha subito lo stop della minoranza per ulteriori approfondimenti. La sospensione dell’uso civico di un terreno a monte Armidda per consentire il completamento dell’osservatorio astronomico andrà in Regione per ottenere l’approvazione finale. Così come dovrà avere il placet di Cagliari il trasferimento dell’uso civico da alcune case del centro a un’area a San Cosimo.

Slitta, su incipit della minoranza, la richiesta di mutamento di destinazione d’uso di alcuni terreni da concedere a Forestas. L’assemblea si è ripromessa di rivedersi a stretto giro per approfondire alcuni punti e arrivare a sintesi, così da inviare quanto prima tutto a Cagliari che avrà l’ultima parola. Ad approvazione concessa si riterrà ufficialmente risolto il problema.

«È stato un lavoro articolato e complesso - commenta la vice sindaca Maria Tegas - così come lo è la materia degli usi civici. Sono contenta del risultato perché abbiamo portato a casa il trasferimento, risolvendo il problema di alcuni cittadini, e per l’osservatorio. Una volta completato il progetto si potrà assegnare l’intera area, con un altro passaggio in Consiglio per un mutamento di destinazione d’uso e assegnazione a chi si aggiudicherà la gestione della struttura. A fine settembre dovremmo avere l’ok definitivo».