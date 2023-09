Usi civici, “sbloccati” 300 edifici 

Si chiude definitivamente la partita degli usi civici di Torregrande, iniziata ormai oltre 20 anni fa. Ieri mattina infatti è arrivata la firma della determina di autorizzazione da parte del Direttore generale dell’Assessorato regionale all’Agricoltura per far diventare effettivo il piano di trasferimento della terre civiche dall’area compresa tra la torre e il porticciolo alla porzione di pineta compresa tra il tennis club e il campeggio Spinnaker. «Una giornata importante per il Comune: dopo più di 20 anni si pone fine a un problema che gravava su Oristano – ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura, Valeria Satta - Finalmente la Regione ha posto termine a un grande problema per la comunità». La delibera sul piano di trasferimento degli usi civici era stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale a fine luglio e interessa circa 300 fabbricati.

«Viene sancita la bontà del percorso intrapreso dal Comune e della collaborazione con gli uffici regionali all’Agricoltura», ha detto il sindaco, Massimiliano Sanna.«Da oggi oltre 300 proprietari delle abitazioni di Torregrande potranno disporre a pieno titolo dei loro beni – ha sottolineato l’assessore all’Urbanistica, Ivano Cuccu - Finora questo diritto non era loro riconosciuto. Chi avesse voluto venderlo non avrebbe potuto farlo per la presenza del vincolo di uso civico: nessun notaio avrebbe effettuato il rogito». ( m. g. )

