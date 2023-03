Usi civici, salta la seduta: è polemica 

Sul trasferimento degli usi civici si sta consumando l’ennesima battaglia fra i gruppi consiliari. Il sindaco Piero Casula parla di “opposizione irresponsabile”, i consiglieri di minoranza accusano invece il primo cittadino di «operare in maniera raffazzonata».

Seduta saltata

Con queste premesse, lunedì sera, l’ennesima riunione di Consiglio per l’approvazione del piano trasferimenti degli usi civici è saltata per l’assenza dei consiglieri dei gruppi di minoranza. «È il terzo Consiglio convocato sull’argomento – accusa il sindaco Casula - ma l’opposizione ha deciso di non partecipare ai lavori impedendo di votare e approvare la delibera. Un grave gesto di irresponsabilità da parte di chi si è candidato a rappresentare la città. Questa è una di quelle delibere che interessa tutti, indistintamente, a prescindere dall’appartenenza. Centinaia di famiglie che attendono da decenni questo atto, senza il quale sarà impossibile procedere a semplici atti di compravendita, ottenere contributi come il Superbonus, acquisire le case popolari».

L’opposizione

La risposta della minoranza è contenuta in un documento protocollato prima della riunione consiliare. «Rispediamo al mittente le accuse di irresponsabilità da parte del sindaco – dicono i consiglieri Rosalia Acca, Anna Maria Carlini, Alessandro Naitana, Claudia Mastinu e Salvatore Sanna – Evidenziamo al contrario un modus operandi raffazzonato e poco chiaro. La nostra richiesta evidenzia la necessità di predisporre gli atti deliberativi in modo corretto e non al momento. Il sindaco non aveva gli atti pronti e chiedeva di verificare le incompatibilità senza una seria verifica, che in difetto poteva comportare l’illegittimità degli atti. La minoranza responsabilmente contribuisce ad approvare il trasferimento degli usi civici insieme alla maggioranza se questa è disponibile a risolvere il problema, senza demagogia politica. Chiediamo che venga concordata una data per il prossimo Consiglio comunale con gli atti definiti prima in modo da poterli verificare. Siamo disponibili a una votazione favorevole del piano, a condizione che si elaborino tanti atti deliberativi singoli quanti siano gli stralci dei mappali».