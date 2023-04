Usi civici, regolamento approvato 

Con il voto unanime di maggioranza e opposizione, il Consiglio comunale di Donori ha dato il via libera al regolamento per gli usi civici, strumento indispensabile per la gestione delle terre pubbliche. Su circa 3.500 ettari di territorio, 950 sono gravati da usi civici, gli altri appartengono ai privati. «È un provvedimento molto atteso che consentirà di mettere ordine in una materia complessa – afferma l’assessore all’Agricoltura Salvatore Melis - si tratta di beni pubblici da tutelare nell’interesse di tutti».

Ogni residente è proprietario in parti eguali dei terreni comunali e su questi gode del diritto di caccia, pascolo, semina e legnatico. Diritti ora disciplinati dal nuovo regolamento che costituirà la base del futuro piano di valorizzazione delle terre civiche. Solo allora si potranno destinare i terreni ad attività diverse da quelle tradizionali: il turismo rurale, l’escursionismo, la pratica sportiva, l’agricoltura intensiva e la forestazione. «Questa di sicuro la parte più delicata e impegnativa per la quale dovrà esserci il coinvolgimento di tutta la popolazione – prosegue Melis- sarà compito della prossima amministrazione varare il piano». I terreni gravati da uso civico saranno dati in concessione dietro il pagamento di un canone annuale. I proventi saranno destinati alla gestione e alla tutela dei luoghi. I concessionari avranno l’obbligo di provvedere alla cura dei terreni e non potranno subaffittarli o cederli a terzi, pena la revoca della concessione. Il regolamento è stato trasmesso all’assessorato all’Agricoltura per il parere definitivo.

