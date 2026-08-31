Usi civici, Punta Giglio Libera diffida il Comune

Una diffida al Comune e la richiesta di fermare l’iter fino a quando non sarà verificata la completezza degli atti messi a disposizione dei cittadini. Punta Giglio Libera - Ridiamo Vita al Parco interviene sul trasferimento degli usi civici alla pineta di Maria Pia, contestando le modalità di pubblicità della delibera approvata dal Consiglio comunale il 15 luglio scorso. Secondo l’associazione, la documentazione pubblicata non avrebbe consentito di conoscere integralmente gli elementi alla base dell’operazione e quindi di presentare le osservazioni.

La questione degli usi civici non riguarda soltanto Alghero. In Sardegna sono circa 350mila gli ettari gravati da questi antichi diritti collettivi. Ad Alghero il Comune sta cercando di liberare 38 particelle in area urbana, terreni e vecchi fabbricati che dal 1942 non hanno potuto essere usucapiti né espropriati, ma nemmeno valorizzati. Tra i beni interessati ci sono una parte del Lungomare Dante, l’intero colle del Balaguer, l’area del distributore del porto, il Cavall Marì sul lato mare e il Forte della Maddalena: circa 8mila metri quadrati. Il vincolo sarà trasferito nella pineta di Maria Pia, dove la superficie destinata all’uso civico sarà doppia rispetto a quella liberata. «Abbiamo fatto varie commissioni, delibere di Giunta e Consigli comunali nel rispetto della legge: più di così non so cosa avremmo dovuto fare», replica l’assessore al Demanio Enrico Daga, ricordando il confronto costruttivo con importanti associazioni ambientaliste regionali. L’iter tecnico è seguito da Giovanni Battista Piras, consulente con oltre trent’anni di esperienza sugli usi civici.

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