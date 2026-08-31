SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Alghero.
01 settembre 2026 alle 01:00

Usi civici, Punta Giglio Libera diffida il Comune

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una diffida al Comune e la richiesta di fermare l’iter fino a quando non sarà verificata la completezza degli atti messi a disposizione dei cittadini. Punta Giglio Libera - Ridiamo Vita al Parco interviene sul trasferimento degli usi civici alla pineta di Maria Pia, contestando le modalità di pubblicità della delibera approvata dal Consiglio comunale il 15 luglio scorso. Secondo l’associazione, la documentazione pubblicata non avrebbe consentito di conoscere integralmente gli elementi alla base dell’operazione e quindi di presentare le osservazioni.

La questione degli usi civici non riguarda soltanto Alghero. In Sardegna sono circa 350mila gli ettari gravati da questi antichi diritti collettivi. Ad Alghero il Comune sta cercando di liberare 38 particelle in area urbana, terreni e vecchi fabbricati che dal 1942 non hanno potuto essere usucapiti né espropriati, ma nemmeno valorizzati. Tra i beni interessati ci sono una parte del Lungomare Dante, l’intero colle del Balaguer, l’area del distributore del porto, il Cavall Marì sul lato mare e il Forte della Maddalena: circa 8mila metri quadrati. Il vincolo sarà trasferito nella pineta di Maria Pia, dove la superficie destinata all’uso civico sarà doppia rispetto a quella liberata. «Abbiamo fatto varie commissioni, delibere di Giunta e Consigli comunali nel rispetto della legge: più di così non so cosa avremmo dovuto fare», replica l’assessore al Demanio Enrico Daga, ricordando il confronto costruttivo con importanti associazioni ambientaliste regionali. L’iter tecnico è seguito da Giovanni Battista Piras, consulente con oltre trent’anni di esperienza sugli usi civici.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Barella, i fischi sono un caso

l Caruso, L. Piras
Sanità

Oristano, l’ospedale a corto di medici: si cercano pensionati

Due avvisi della Asl per reperire personale nei reparti più in crisi 
Valeria Pinna
Clima

Le cozze di Olbia uccise dal caldo: persi 10mila quintali

Temperature in mare oltre i 30 gradi, incide anche l’assenza del maestrale 
Tania Careddu
Lo scontro

«A Report siamo pronti allo sciopero»

Ma la Rai non revoca i nuovi conduttori. Ranucci: li sostiene la stampa di destra 
Roma

Sparano alla figlia malata e si uccidono

Nella stanza i biglietti lasciati dalla coppia: «Da soli non ce la facciamo» 