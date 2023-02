Usi civici, prorogata la proroga Loddo: ci siamo adeguati a malincuore 

La proroga alla proroga per le concessioni dei terreni a uso civico. Nessun gioco di parole, ma la realtà della situazione che rimbalza a un anno di distanza dal caos che aveva rischiato di far implodere i cantieri Forestas. A Talana il Consiglio comunale non ha potuto far altro che adeguarsi. «Seppur a malincuore», puntualizza il sindaco Christian Loddo. «Sarebbe stata nostra intenzione fare una sospensione trentennale in favore di Forestas». Tre ordini di ragioni hanno spinto il Consiglio: «Le rassicurazioni verbali degli assessorati competenti che lasciano ben sperare in una risoluzione in tempi celeri. Poi, è emerso che solo Talana era orientata a chiedere la sospensione pluriennale senza dare la concessione: una situazione debole che non ci consente di far fronte comune nel sottrarre i terreni a Forestas in vista della nuova convenzione. Infine perché non siamo in grado di garantire il servizio di guardiania del cantiere». (ro. se.)

