Usi civici per i sentieri del Monte 

I sentieri dell’Ortobene? Diventano cosa pubblica. Anche quelli che passano nei terreni privati. A deliberarlo la Giunta comunale di Nuoro, che lo scorso 23 febbraio ha deciso la dicatio ad patriam, quindi, la servitù di uso pubblico, in tutti i tratti di proprietà privata attraversati dai sentieri del Monte interessati al turismo forestale. L’obiettivo, come spiega la delibera adottata in una seduta a cui hanno partecipato tutti i componenti della Giunta Soddu, è «di consentire l’utilizzo libero e indifferenziato “uti cives” da parte della collettività». Insomma, l’amministrazione ha deciso di porre gli usi civici per impedire ai privati di chiudere, recintare o vietare agli escursionisti l’utilizzo dei sentieri. I privati, però, non sono stati ancora avvisati. Verranno informati con una comunicazione ufficiale nei prossimi giorni. «Era meglio essere sentiti prima della stesura», affermano alcuni proprietari.

La decisione

Il Comune sta redigendo gli ultimi atti per l’ingresso di tutta la rete della Zps nella sentieristica regionale. Per completare l’iter ha necessità di avere la proprietà pubblica dei terreni. Con un atto specifico, ha deciso la dicatio ad patriam, ma senza rimborso. «Benché i proprietari consentano da tempo immemorabile l’utilizzo libero e indifferenziato da parte della collettività - sottolinea la Giunta - e finora non si sono registrati atti ed attività dei proprietari contrari alla libera percorrenza dei sentieri ed alla destinazione ad un uso indifferenziato da parte della collettività» dando mandato agli uffici comunali per l’individuazione catastale dei tratti di proprietà privata presenti nei sentieri del monte Ortobene interessati dai percorsi di turismo ecologico». Tutte da valutare, caso per caso, eventuali misure di compensazione per le servitù.

Le reazioni

I proprietari si dicono sorpresi. I tratti interessati sono diversi. Riguardano a macchia di leopardo quei tratti che attraversano i circa 600 ettari di terreni privati presenti sull’Ortobene. Alcuni quelli sotto Valverde, alcuni tratti finali del sentiero 101, mentre gli altri itinerari sono sopra Sa Conca e Valverde. Al telefono, Antonio Pintori, pasticciere con terreni di famiglia vicino a Sa Conca, sospira prima di commentare: «Non sapevo nulla. Credo che sarebbe più giusto che i proprietari siano sentiti prima della stesura del sentiero. Potrebbero aiutare il Comune a trovare qualcosa di alternativo. Trovarsi una servitù non piace a nessuno. Che il tuo vicino debba entrare nella tua camera da letto per attraversare ed entrare a casa sua non piace a nessuno, che sia l’Ortobene o Città Giardino. Queste cose si devono fare in concerto tra proprietari e istituzioni. Questo è il mio parere». Dice Salvatore Sanna: «Nessuno ci ha detto nulla. Qualche tempo fa sono venuti a chiedere l’autorizzazione al passaggio. Di fatto è una zona H completamente protetta da qualunque tipo di uso, ma fare un’operazione concordata è sempre preferibile rispetto qualunque azione d’imperio».

