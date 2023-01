«Usi civici, la Regione deve intervenire» 

È ancora irrisolta la questione sui terreni a uso civico delle campagne di Marrubiu. «È una condizione di immobilismo che affligge proprietari privati, ditte o aziende che non si sentono padroni a casa loro», commenta il sindaco Luca Corrias. Che ricorda come sono più di cento le famiglie marrubiesi che vivono con questo disagio da anni. Ed è per questo che nei giorni scorsi ha inviato una lettera all’assessora regionale all’Agricoltura Valeria Satta, al direttore del Servizio territorio rurale della Regione Gianni Ibba e al presidente del Consorzio di bonifica oristanese Carlo Corrias, in cui si chiede alla Regione un intervento per declassare i terreni.

«Un danno enorme»

«L’indisponibilità giuridica dei fondi – ha scritto Corrias – pregiudica ogni diritto e legittimo interesse sui terreni, rendendone impossibile l’alienazione, la permuta, la successione e ogni altra tipologia contrattuale, che ne comporti la circolazione. Un forte danno è patito anche da coloro che hanno insediato presso detti terreni la loro attività economica, compromettendo qualsiasi opportunità di sviluppo, dai premi comunitari alla semplice possibilità di contrarre mutuo», ha aggiunto il sindaco, evidenziando il continuo interesse del Comune a sollecitare la risoluzione della vertenza, ultima la riunione dello scorso luglio con il direttore del Servizio territorio rurale e il direttore del Cbo Maurizio Scanu.

La località

I campi si trovano principalmente nella località di Su Tasaru, mentre alcune porzioni ricadono anche a Uras. In tutto, 600 ettari intestati ai due Comuni, inclusi nei 2.000 ettari di territorio di Marrubiu, Terralba e Uras interessati dal riordino fondiario del Consorzio di bonifica, iniziato a partire dagli anni Novanta e finalizzato alla redazione del Piano di ricomposizione fondiaria. Un Piano, pre-pubblicato nel 2019, che non può essere ancora approvato a causa del vincolo dell’uso civico.