Usi civici, contestata la bozza del regolamento 

Assemblea pubblica tumultuosa a Sadali su un argomento che interessa tutti: i terreni a uso civico. L'incontro è stato teatro dello scontro durissimo tra maggioranza e opposizione. Non è bastata la volontà dichiarata in apertura dalla sindaca Laconi: «Moderare i toni di voce», immediatamente il confronto si è fatto aspro e a chi, dal pubblico invitava ad abbassare la voce, il vicesindaco Frediano Mura ha risposto, perentorio: «Questo è il mio tono, se non ti va bene allontanati».

La sindaca ha chiarito: «L'ufficio tecnico ha provveduto alla stesura del nuovo regolamento con la mia collaborazione, ma come già detto, si tratta di una prima bozza di regolamento sul quale continueremo a intervenire, confrontandoci con la popolazione e successivamente allo studio del piano di valorizzazione. All'indomani dell'insediamento di questa amministrazione, i cittadini chiedevano nuove concessioni ma non potevamo intervenire perché dovevamo rispettare i tempi della politica agricola comune».

Il testo è stato peraltro approvato dalla Regione, nonostante un macroscopico errore che demandava non al Consiglio bensì alla Giunta le delibere di concessione dei lotti. Ecco uno degli aspetti criticati dalla minoranza, al quale hanno risposto prima il vicesindaco Mura («Si tratta di un "refuso", riconosciuto dal funzionario regionale con il quale mi sono personalmente confrontato»), poi anche la sindaca Laconi: «Le leggi in merito non danno adito a errori, dunque è vero abbiamo sbagliato, ma è pure ovvio che l'errore sarà naturalmente corretto».

Ma la minoranza critica il ritardo nella stesura del regolamento, che Marcello Pilia, definisce «un aborto, perché non entra nel merito di un diritto che include molteplici “usi” a beneficio della collettività. Allora perché normare soltanto gli usi agricoli quali coltivazioni e piante officinali con concessioni decennali e non anche tutte le altre».

Tra il pubblico, un ex amministratore, Franco Carcangiu ha ventilato il dubbio di un possibile conflitto d'interesse che coinvolgerebbe il vicesindaco Mura, agricoltore biologico. Ferma la replica della sindaca: «Mura fa questo mestiere da anni, ci mancherebbe negargli il diritto al suo lavoro». (p. m. r.)

