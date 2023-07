«Useremo bombe a grappolo se lo fa Kiev» 

Mosca. Se Kiev sgancerà le bombe a grappolo sui soldati russi, «ci riserviamo il diritto di usarle come misura reciproca». Il presidente russo Vladimir Putin promette rappresaglia per l'arrivo in Ucraina delle controverse cluster bomb , che nonostante il bando dagli eserciti di oltre 120 Paesi fanno il loro ingresso - ora ufficiale - nel conflitto.

L’attacco

«Se non l’ha ancora fatto, l'Ucraina userà le bombe a grappolo nelle prossime ore e giorni», ha assicurato Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti che gliele hanno fornite. Secondo Kiev sono armi necessarie per dare slancio alla controffensiva che, se a sud rivendica progressi, trova difficoltà a est per ammissione dello stesso ministero della Difesa di Kiev. Mentre Putin dichiara che le operazioni ucraine «non hanno successo», per poi lanciare l'ennesimo affondo contro l'Occidente: se gli Usa chiedessero ai leader europei di impiccarsi, loro lo farebbero, è l’attacco del capo del Cremlino.

La fornitura delle munizioni a grappolo e il loro utilizzo da parte di Kiev «devono essere considerati un crimine», ha affermato lo zar in un’intervista per Rossiya-1, sottolineando che «la stessa amministrazione statunitense attraverso il suo staff aveva dato questa stessa opinione tempo fa». Ora l'obiettivo di Mosca è rispondere a tono: «Abbiamo una riserva sufficiente di vari tipi di munizioni a grappolo. Finora non l'abbiamo fatto, non le abbiamo utilizzate e non ne abbiamo avuto bisogno», ha aggiunto il leader russo.

La situazione

Facendo un bilancio sugli attuali sviluppi del conflitto, Putin ha valutato «positivamente» le operazioni russe al fronte. Mentre «tutti i tentativi del nemico di sfondare le nostre difese non hanno avuto successo», le truppe di Mosca «si stanno comportando in modo eroico e in alcune zone passano all'offensiva». Affermazioni che sembrano trovare un parziale riscontro in alcune ammissioni della viceministra della Difesa ucraina Hanna Malyar, che sul fronte est ha delineato un quadro in chiaroscuro per le truppe ucraine.

