Usd calcio, pagina Fb sotto attacco hacker 

Circa 2.000 i followers della pagina su Facebook della società calcistica Usd Gonnosfanadiga, molti di più i post, le foto, i commenti e le interazioni. Pagina social che, però, dalla sera del 10 settembre è letteralmente sparita a causa di hackeraggio.

La nuova stagione calcistica della categoria di Promozione, Girone A, è ormai alle porte, ma per l’Usd Gonnosfanadiga e i suoi sostenitori inizia, dunque, con un senso di rabbia.

«Siamo dispiaciuti, abbiamo subito pensato a un attacco informatico» queste le poche parole di conferma di Marco Collu, direttore sportivo del Gonnos.

Nell’ultimo post che la società sportiva è riuscita a pubblicare sulla sua pagina social, risalente al 9 settembre, si annunciava l’avvio della campagna abbonamenti 2023/24 con un testo d’effetto: “Niente è come esserci”.

Fino al 7 settembre, invece, il Gonnos aveva presentato la sua rosa, con tanto di lavoro certosino anche sotto l’aspetto grafico per ogni calciatore.

Ad oggi non rimane che un avviso generico di Facebook “Questo contenuto non è al momento disponibile”, mentre il 24 settembre, in casa, la squadra sarà impegnata nella prima partita del girone.

Recuperare una pagina violata su Facebook è quasi impossibile, per l’Usd Gonnosfanadiga non rimane che sperare che si possano almeno ripristinare quantomeno i contenuti persi.

