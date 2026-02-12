Uscivamo molto la notte, era un altro secolo 

Negli anni ’80 a Londra il Sound and Vision era un locale molto frequentato dalla gioventù europea attratta dai fermenti culturali ma soprattutto musicali della metropoli, non a caso prendeva spunto dall’omonimo brano del 1977 di David Bowie. Non è una coincidenza che Davide Catinari, voce indiscussa di quegli anni, nel suo cammino nel mondo cinematografico (è il regista del docufilm pluripremiato “The missing boys”) abbia voluto così intitolare la rassegna dedicata ai suoni e alle visioni che dal 20 febbraio al 14 marzo sarà ospite del Palazzo Siotto, di via Dei Genovesi, a Cagliari.

Le città

«Tre appuntamenti, tre città, Firenze, Bologna e Roma, tre momenti spartiacque della cultura italiana e internazionale si fondono in un racconto corale che unisce cinema, documentario e musica dal vivo», spiega Catinari. Si parte il 20 febbraio (alle 19,30) con la proiezione di “Uscivamo molto la notte” di Stefano Pistolini. Siamo a Firenze, alba degli anni ’80. La città si risveglia dal suo torpore aristocratico per diventare la culla del Rinascimento Rock. Il film non è solo un documentario, ma un flusso ipnotico di immagini inedite che catturano l’energia sotterranea dei club come il Tenax e il Manila. Guidati da Bruno Casini, il motore culturale dell’epoca, da Piero Pelù e Federico Fiumani, assistiamo alla nascita della new wave italiana. Ospite della serata il regista Pistolini con il giornalista Claudio Loi. In chiusura, alle 21.15, il concerto di Alessandro e Ludovico Muroni.

La Bologna di Pazienza

Con il secondo appuntamento della rassegna, il 27 febbraio, l’attenzione si concentra sulla Bologna elettrica del post-1977: una città in bilico tra militanza radicale e desiderio di evasione. In programma “Going Underground” di Lisa Bosi, che ripercorre l’ascesa e la trasformazione dei Gaznevada, protagonisti di un passaggio decisivo dal rock demenziale a un underground più maturo e ricercato. Attraverso la loro prospettiva, il film riporta alla luce gli anni fervidi del Dams, l’immaginario di Andrea Pazienza e l’irruzione del punk londinese, che cancellò d’un colpo le ultime tracce dell’utopia hippy. Ospite in sala il produttore musicale Oderso Rubini accompagnato da Claudio Loi. A seguire, alle 21.15 la performance di Perry Frank.

A Roma con i Nirvana

La rassegna “Sound and Vision” si chiude il 14 marzo alle 19.30 con “Rome as you are”, diretto da Daniela Giombini, Tino Franco e Marco Porsia. Il film cattura un attimo irripetibile: il tour italiano dei Nirvana quando erano ancora sul punto di esplodere, prima di trasformarsi in un fenomeno globale. Al centro del racconto c’è Daniela Giombini, la promoter che con una miscela di determinazione e incoscienza riuscì a portare Kurt Cobain in Italia. Incredibile! Giombini (sarà presente alla proiezione con l’autore radiofonico Dario Calfapietra) ha un legame con la Sardegna: fu la giovane tour manager che portò in concerto nell’agosto 1988 a Capoterra gli australiani Celibate Rifles. Introduce e dialoga con gli ospiti la critica cinematografica Greta Boschetto. Chiusura alle 21.15 con il duo Don Leone. (f. a.)

