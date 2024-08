Uscita sbarrata alle auto dei disabili: multati 

Era già accaduto domenica, si è ripetuto ieri: la Polizia municipale ha multato numerose auto in divieto di sosta al Poetto. Del resto ci sono cattive abitudini da scardinare: le macchine vengono parcheggiate nelle aiuole, alle fermate degli autobus, nei parcheggi riservati alle persone disabili.

Il parcheggiatore selvaggio non guarda in faccia nemmeno i più fragili, come dimostra la foto scattata ieri mattina da Stefano Anedda nel piazzale subito dopo il Marino: mostra una Lancia Y in sosta dietro l’auto di una persona disabile. Un gesto che sarebbe cinico nei confronti di chiunque, perché impedisce a un cittadino di muoversi liberamente, ma lo è ancora di più nei confronti di chi fa già i conti con una limitazione fisica o psichica.

Vero è che l’offerta di parcheggi del Poetto è inferiore alla domanda, ma per chi non ha la pazienza di attendere che si liberi un posto auto ci sono sempre i mezzi pubblici, che passano con un’alta frequenza in tutto il litorale.

Peraltro in molte aree sosta del Poetto il carroattrezzi non può intervenire e per questo chi “sequestra” una persona disabile e il suo caregiver spesso se la cava con una semplice multa.

