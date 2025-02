Uscire dall’inferno del bullismo 

Lezioni, laboratori, ma soprattutto momenti di incontro per raccontarsi e dare voce a quel disagio sociale che troppo spesso sfocia in violenza. Tutto rigorosamente senza smartphone a portata di mano. Il Comune investe ancora – altri 10mila euro stanziati – sul piano contro bullismo e cyberbullismo, portato avanti in collaborazione con la cooperativa Cemea e gli istituti scolastici, coinvolgendo oltre duecento ragazzi e ragazze. Una forte conflittualità fra alcuni compagni quella emersa in questi mesi di attività a stretto contatto con gli studenti quartesi, con qualche caso di bullismo di cui nessuno vuole parlare ma che di fatto si è verificato.

Il piano

Priorità per le Medie e le prime classi delle superiori, lì dove si concentrano gli episodi di bullismo, dentro e fuori dalle aule. Nelle primarie, invece, si punta più sulla prevenzione. Lavoro portato avanti dal Coordinamento cittadino, creato dal settore Pubblica istruzione sin dai primi mesi del suo insediamento, «con risultati molto positivi che incoraggiano a proseguire su questa strada», sottolinea l’assessora Carta annunciando nuove risorse comunali. «In accordo con le scuole coinvolte abbiamo voluto superare la lezione frontale e portare le conoscenze fuori dall’aula, anche per sviluppare le competenze personali», aggiunge. «L’obiettivo è prevenire, prima ancora che contrastare, il fenomeno: è in quest’ottica che il settore Pubblica istruzione ha promosso progetti che parlano ai ragazzi con il loro linguaggio e puntano sull’esperienza diretta. Sono infatti sempre più convinta che servano meno convegni e più attività pratiche: laboratori, role-playing, percorsi che insegnino la gestione delle relazioni, il problem solving, la risoluzione dei conflitti e l’empatia. Solo così possiamo fornire strumenti concreti ai nostri ragazzi per affrontare ogni situazione».

La rete

Un progetto chiesto dagli stessi insegnanti e dirigenti scolastici. La rete sinora ha coinvolto classi di tutti gli istituti comprensivi cittadini della secondaria di primo grado, ma anche alcuni di secondo grado come il liceo artistico Brotzu e il tecnico commerciale Levi. «Le scuole hanno identificato classi che avevano un’elevata conflittualità interna fra compagni, e lì ci siamo concentrati lavorando sull’educazione alle relazioni», spiega Daniela Mura della cooperativa Cemea che parla di «buoni risultati raggiunti sinora».

Lezioni, incontri e laboratori che proseguono nelle scuole cittadine. «Il progetto sul bullismo si allarga anche alla biblioteca di Flumini, dove è in corso la realizzazione di un archivio tematico», aggiunge l’assessora Carta, «con libri e documenti a disposizione dell'utenza interessata ad approfondire i contenuti sul tema. Un altro passo avanti importante per supportare la rete all'interno della nostra comunità».

