«Uscire dalla città è un incubo» 

Cronometro alla mano i tempi sarabbero più o meno questi: dieci minuti per percorrere il tratto da viale Colombo a via Mercalli passando per viale Marconi, più o meno 15 per raggiungere Cagliari passando per il Poetto e qualcosina di più per arrivare al capoluogo dalla 554. Peccato però che incidenti stradali e, soprattutto, cantieri facciano sì che per percorrere sì e no tre chilometri ci voglia anche un’ora. Così ultimamente complici i lavoro in viale Poetto, le code infinite in viale Marconi e i lavori interni in via Della Musica, uscire dalla città per i quartesi è diventato un incubo.

E su tutto questo caos generale incombono i lavori per la messa in sicurezza del tratto quartese di viale Marconi, dati per imminenti dalla Città Metropolitana, ma mai iniziati, che rischiano di paralizzare ancora di più la viabilità.

Testimonianze

«Accompagno tutti i giorni mie figlie a scuola al Convitto di Cagliari», racconta Filippo Simbula, commerciante, «e devo passare per viale Marconi. Il tempo di percorrenza di mattina presto, anche se non ci sono incidenti, è di un’ora. E non ci sono alternative: ci sono lavori sulla 554, al Poetto e passare per Monserrato è un incubo. Noi quartesi cosa dovremmo fare? Ci stanno imprigionando in città. Ci alziamo alle 6,30 per arrivare puntuali e invece mie figlie accumulano ritardi su ritardi non certo per colpa loro».

Dello stesso avviso è anche Marcello Paulis: «Le ore di punta sono terribili ma chi lavora non può fare a meno di uscire in quegli orari. Ci sono code alle 8 e poi alle 13,30 e poi di nuovo alle 15 e alle 17,30 prima in uscita poi in ritorno. Nella 554, quando si decideranno a fare i lavori per eliminare i semafori?».

Massimiliano Lubrano è un altro pendolare: «Il tappo peggiore è a Is Pontis Paris dove convergono tutte le auto in arrivo dai centri dell’hinterland. Ci sono lavori ovunque, credo che ci vorrebbe una programmazione migliore degli interventi». E soprattutto, come suggerisce Francesco Loddo, «quando si aprono i cantieri in strade così trafficate bisognerebbe lavorare la notte, come fanno ovunque nel mondo. Ma qui no, ed è chiaro che la viabilità va in tilt se si considera poi che non c’è neanche una programmazione. Se le istituzioni si confrontassero agevolerebbero la vita a tutti».

Ma per ora non c’è altra scelta che rassegnarsi e, chi può, lasciare l’auto a casa.