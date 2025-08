«Usciamo dalla maggioranza in Consiglio» 

«Da oggi si conclude il nostro comune percorso all’interno della maggioranza». Ad annunciarlo è stato il consigliere comunale Giacomo Carta guida di “Pd + Indipendenti”, gruppo consiliare di maggioranza nato a gennaio dopo il distacco da “Elmas Città Futura”: «Interrompiamo gli automatismi dati dall’essere un’unica maggioranza, collocandoci in un ruolo distinto e autonomo, iniziando a valutare ogni singola proposta di volta in volta».

Lo scontento

Il gruppo ha spiegato il perché della scelta: «La macchina amministrativa fatica a dare risposte concrete ai cittadini - ha proseguito Carta - su temi come la sicurezza della Statale 130, i disservizi nella raccolta di rifiuti e le opere pubbliche bloccate o a rilento». Ma non solo: «Emblematica la scelta di destinare nuove risorse alla realizzazione di via Caduti di Nassirya, opera che non ha alcuna priorità rispetto ad altre più urgenti ferme da anni. Una scelta, questa, che contestiamo nel merito e nel metodo». Divergenze anche sul nuovo insediamento commerciale “Ex Fas”: «Da mesi chiediamo che questa trasformazione profonda del tessuto economico e sociale del paese sia accompagnata da misure concrete a favore dei cittadini di Elmas, come riservare loro posti di lavoro all’interno della struttura ed emettere voucher formativi stanziati dal Comune per prepararsi per tempo alle candidature».

Le reazioni

L’ultimo Consiglio si è riunito martedì mattina. Sembrava che tutto filasse liscio, con sei punti all’ordine del giorno approvati e un’apparente calma generale. A conclusione, però, l’intervento di Carta ha riaperto vecchie ferite: «Abbiamo votato positivamente tutti i punti all’ordine del giorno per non prestare il fianco a chi vorrebbe accusarci di aver tentato di far cadere il Consiglio». La bocciatura degli equilibri di bilancio avrebbe infatti comportato lo scioglimento anticipato della legislatura. Pronta la risposta di Maria Laura Orrù: «Come detto in più occasioni, le porte sono sempre aperte per un dialogo costruttivo e risolutivo. È evidente che l’obiettivo principale del nostro patto con i cittadini è quello di programmare e realizzare un progetto di sviluppo per Elmas lungimirante e di ampio respiro, da realizzare con risultati immediati e futuri come fatto sin dal primo giorno del mio mandato».

Vecchi dissapori

L’aria di crisi è stata percepita da tutti sei mesi fa. A gennaio Carta (allora vicesindaco ed assessore all’Urbanistica), Fabiola Nucifora, Valter Piscedda, Umberto Spiga e Sara Piras avevano creato il gruppo consiliare “Pd + Indipendenti”. La sindaca Maria Laura Orrù, e i restanti sei membri del gruppo, non l’avevano presa bene: «Rispetto il diritto di un gruppo ad autodeterminarsi», aveva detto Orrù, «ma non condivido». Poi a febbraio l’«inaspettata» revoca dell’incarico di vicesindaco a Carta e, a marzo, la rinuncia all’assessorato di Carta e Nucifora.

