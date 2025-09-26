Usb e Landini preparano la piazza per il 4 ottobre 

Roma. Cento piazze per Gaza: l’Usb avvia la mobilitazione permanente che porterà alla manifestazione nazionale del 4 ottobre a Roma. «Occupiamo e presenziamo», la parola d’ordine del sindacato di base che, dopo lo sciopero generale del 22 settembre, è al centro anche dello scontro con il Garante e con il ministero guidato da Matteo Salvini. Il Mit richiama al rispetto delle regole e allo svolgimento delle manifestazioni «senza violenze e senza comprimere i diritti delle persone».

A scendere in piazza è pronta anche la Cgil: se la Flotilla sarà di nuovo attaccata o bloccata, se le navi o i materiali verranno sequestrati, sarà sciopero generale, avverte Maurizio Landini. Un’opzione che non vedrà accanto a lui né la Cisl né la Uil. Ma su cui interviene il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che rivolge l’attenzione alle piazze: «C’è l’intenzione da parte di alcuni di trasformare questa causa. Stringiamo i ranghi», afferma spiegando di aver incontrato i suoi più stretti collaboratori per delineare l’organizzazione nelle principali piazze. «Dico al ministro Piantedosi che deve essere lui il primo responsabile. Io non scateno proprio nulla. E lo sciopero è l’unico strumento democratico che i cittadini hanno per dire che non sono d'accordo» è la replica di Landini.

