«Usava parole semplici, è stato un dono di Dio» 

«La sua morte, arrivata dopo la celebrazione della Resurrezione, è un dono d'amore dell'altissimo Dio che lo ha ammirato ed amato». Nella cattedrale di Santa Maria a Cagliari, dove ieri sera l’arcivescovo Giuseppe Baturi ha presieduto la messa solenne di suffragio per la morte di Papa Francesco, il filosofo e scrittore cagliaritano Raffaele Ibba, 75 anni, era seduto in sesta fila, visibilmente emozionato. Per tutto il giorno, sin dal mattino, in tanti si erano presentati davanti all’altare maggiore della grande chiesa, avvicinandosi al piccolo altarino per accendere una candela e recitare una preghiera al Santo Padre, appena scomparso. Una cattedrale che è poi rimasta colma di persone anche durante la celebrazione del Santo Rosario che ha anticipato la messa.

Uomo del popolo

«Contro la scelta del lusso e dell’uso libero del potere economico e sociale», prosegue il filosofo, «Papa Francesco ha scelto da subito di abitare all’albergo “Santa Maria” e non nel Palazzo Apostolico. Già da Arcivescovo di Buenos Aires usava i mezzi pubblici per conoscere la sua diocesi e custodirla. Uno stile di vita che ha proseguito anche a Roma». Il fedele non ha dubbi. «È stato un gesuita, fino nel suo più profondo midollo di sacerdote e cristiano», chiarisce il filosofo, che da tempo si è avvicinato alla Compagna di Gesù, la congregazione che si riunisce nella chiesa di San Michele a Cagliari, della quale faceva parte anche Bergoglio. «La sua formazione da gesuita – aggiunge – ha esaltato sia l'autonomia delle sue scelte, sia il suo ruolo durante la feroce dittatura militare argentina, un ruolo sempre esemplare e costruito su Ignazio di Loyola. Dobbiamo ringraziare Gesù per averci regalato Jorge Mario Bergoglio».

Emozione e preghiera

Prima della messa, durante la lunga veglia del rosario, Susanna Lampis, insegnante 60enne di Quartu, aveva lasciato le panche agli ultimi posti e si è avvicinata al piccolo altarino su cui era appoggiata la foto di Papa Francesco. Gli occhi della donna erano pieni di lacrime. «Quando è stato ricoverato abbiamo pregato tanto affinché Dio lo lasciasse ancora con noi», sospira, con la voce un po’ incrinata dall’emozione, «in questo periodo di odio e guerre terrificanti, è stato l’unico a pensare prima ai più deboli, agli afflitti e ai bambini. Basti sapere che ogni mattina, anche dall’ospedale, ha chiamato Gaza per accertarsi del dramma dei palestinesi. Usava parole semplici per spiegare al mondo concetti difficili, come la necessità di trovare in ogni modo la pace». L’insegnante ha lasciato la frase sospesa, prendendo subito un fazzoletto per asciugarsi gli occhi. Poco lontano c’era una guardia giurata in divisa. «Ero di turno qui vicino», svela, «appena ho finito di lavorare sono venuto per recitare una preghiera. È un grande dolore per tutti i credenti: la Chiesa avrebbe bisogno di tanti come lui, sacerdoti e vescovi che danno l’esempio».

La celebrazione

Quando poco prima delle 19 è entrato nella cattedrale l’arcivescovo Baturi, scortato da una lunga processione di sacerdoti e diaconi, tutti si sono alzati in piedi. Fuori è rimasto un gruppetto di ragazzi e adulti che chiacchieravano, assieme ad alcune troupe televisive. Tra loro c’era anche un dipendente pubblico sulla cinquantina che ha subito messo le mani avanti, ribadendo per ben due volte di non essere credente e non essere lì per ascoltare la messa. «Credo nella giustizia tra gli uomini», sono state le sue parole, non volendo dire come si chiamasse, «ma Papa Francesco mi piaceva perché ha detto che era meglio essere atei andare che in chiesa tutti i giorni e poi vivere odiando gli altri. Le aveva cantate agli ipocriti senza mezzi termini, venendo ammirato moltissimo anche da chi non crede». Quando poi l’arcivescovo ha concluso il suo lungo ricordo del pontefice deceduto, il cinquantenne non era più nelle scale ma era entrato ad ascoltare. Accanto c’era un’anziana con le mani incrociate in preghiera: «A me Papa Francesco ricordava un po’ Papa Giovanni: erano due uomini buoni».

RIPRODUZIONE RISERVATA