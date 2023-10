Usato, boom di affari anti-crisi 

Da un lato la crisi che alleggerisce i portafogli e gonfia gli scontrini, dall’altro una sempre più spiccata sensibilità verso i problemi dell’ambiente. Fatto sta che anche a Oristano “usato è bello”, ma soprattutto conveniente.

Vendite online

Basta trascorrere qualche minuto su una delle tante piattaforme social per capire quanto il mercato di seconda mano in città sia in crescita: dall’abbigliamento agli articoli per la casa, passando per prodotti di bellezza, attrezzature sportive, libri e giocattoli. C’è solo imbarazzo della scelta, tutto ovviamente a prezzi concorrenziali. O addirittura gratis se si fa parte di uno dei tanti gruppi Facebook “Te lo regalo se vieni a prendertelo”, mercatino virtuale che permette agli utenti di ricevere in dono gli oggetti più disparati, con un’unica accortezza: ritirare di persona. Solitamente non passa più di qualche minuto prima che l’articolo caricato sul web venga “aggiudicato”.

I clienti

Per qualcuno una necessità per sbarcare il lunario in tempo di ristrettezze economiche, per molti una scelta “responsabile”.

Come conferma Anna Maria Dore, cliente del Mercatino dell’usato di via Lupati da oltre dieci anni. «Ho appena acquistato un servizio da tè Bavaria in perfette condizioni - dice mentre mostra le tazze bianche e blu - mi piace curiosare tra pezzi che ricordano le credenze dei nostri nonni. E poi è una buona pratica contro le spreco».

Il sabato mattina nell’ampio locale è un via vai continuo. Nei corridoi stretti, zeppi di merce, si aggira anche Silvana Artudi, arrivata da Terralba in cerca di qualche occasione. «Amo i pezzi datati - sorride mentre sfoglia libri ingialliti - Quello dell’usato è un settore che non conosce crisi e non solo perché è più accessibile».

In negozio

«È cambiata la mentalità - spiega Lello De Vita, che assieme a Nicola Zucca gestisce il punto vendita dell’usato a Oristano - prima c’era molta riluttanza verso l’usato, oggi serviamo clienti di ogni età e fascia di reddito».

Gli ultimi, in ordine di tempo, a mostrare sempre maggior apprezzamento per il “second hand” sono i giovanissimi. «Hanno capito che qui possono trovare il jeans griffato o la borsa firmata a prezzi stracciati - aggiunge De Vita - e poi sono molto più sensibili ai temi del riuso e del riciclo».

Le richieste

Non esiste oggetto che non si possa trovare nel locale: dall’elettrodomestico al cucchiaino, passando per lampadari, costumi sardi, bigiotteria e qualche pezzo di arredamento.

«I mobili sono quelli che vanno meno, troppo grandi quelli della vecchia generazione per gli appartamenti di oggi». A meno che non si tratti di qualche chicca da veri estimatori.

«Questa mattina un cliente ci ha portato una cassapanca barbaricina dell’Ottocento - conclude De Vita - scommetto che non passeranno molti giorni prima che qualche acquirente si faccia avanti».

RIPRODUZIONE RISERVATA