Usati missili balistici, scudo bucato 

Tel Aviv. Nella guerra non (ancora) dichiarata tra Iran e Israele, quella psicologica e quella delle informazioni sensibili fanno la loro parte in entrambi gli schieramenti. All’indomani dell’attacco di Teheran e dell’annuncio dei pasdaran di aver colpito «tre basi militari israeliane», l’Idf ha ammesso che alcuni missili hanno in effetti centrato alcune basi nel Paese, senza tuttavia causare gravi conseguenze: secondo l’esercito, l’impatto ha danneggiato edifici adibiti a uffici e altre aree di manutenzione, ma nessun aereo è stato colpito e l’operatività dell’aeronautica non è mai venuta meno. Israele ha quindi definito «inefficace» l’attacco iraniano, che ha comunque ucciso un palestinese in Cisgiordania e ferito lievemente due persone a Tel Aviv, mentre un centinaio di case a Hod HaSharon e una scuola a Gadera, nel centro del Paese, sono state danneggiate. Sta di fatto che alcuni dei 200 missili, per lo più balistici, lanciati dall’Iran hanno bucato lo scudo protettivo di Israele, composto da più strati a seconda del pericolo in arrivo: dall’Iron Dome per il primo livello, al David’s Sling (la Fionda di David) per le minacce a corto e medio raggio, fino ai sistemi Arrow 2 e 3 in grado di colpire nell’alta atmosfera. A questi si aggiunge l’ombrello aereo fornito dai caccia degli alleati, già intervenuti nell’attacco iraniano di aprile, quando però l’Iran lanciò soprattutto missili da crociera e droni, molto più lenti e facili da intercettare.

Questa volta gli Stati Uniti hanno riferito di aver sparato 12 munizioni antimissili dai cacciatorpedinieri Uss Cole e Uss Bulkeley che operano nel Mediterraneo. L’Idf non ha ovviamente specificato quali siti militari siano stati colpiti per non fornire a Teheran elementi o conferme sulle sue capacità di andare a segno. Ma, appena finito l’attacco, i Guardiani della rivoluzione islamica hanno rivendicato di aver colpito le basi aeree di Nevatim e Hatzerim, nel deserto del Negev, e Tel Nof, nel centro di Israele, nonché carri armati israeliani a Netzarim (nella Striscia di Gaza) e gli impianti del gas nella città meridionale di Ashkelon. I media di Teheran hanno poi annunciato che nell’operazione True Promise-2 l’Iran ha usato missili balistici Emad (con un’autonomia fino a 2.000 km) e Qadr (o Ghadr, versione aggiornata dello Shahab-3 con una gittata di 1.500 km) e per la prima volta l’ipersonico Fattah (il conquistatore, in farsi), svelato a giugno 2023 e capace di muoversi a una velocità 15 volte maggiore di quella del suono.

